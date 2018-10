Faltan pocas fechas para que se defina el campeonato del TRV6 y además se conozca a un nuevo campeón.

Por lo tanto hay varios nombres dando vueltas para "arrebatarle" el uno a Agustín Canapino.

Sin duda el hombre a vencer es Franco Girolami, quien cada competencia demuestra la contundencia de su Mitsubishi Lancer.

TRV6: Agustín Canapino, el "rey" de las poles positions

En el inicio de la tanda clasificatoria, Matías Rodríguez (Mitsubishi Lancer) comenzó la misma con el pie derecho e hizo un tiempo de 1m33s814.

El piloto de San Isidro no arrancó el año del todo bien, sin embargo en el grupo B, en el cuál él salió fue la referencia e hizo el uno.

En consecuencia en el grupo A, donde salían a clasificar los 10 pilotos mejores ubicados en el ranking, bajaron el tiempo de Rodríguez.

En consecuencia Matías Rossi (Toyota Camry) puso toda la carne al asador y se quedó con el uno parcia, seguido de Agustín Canapino (Mercedes Benz) y Martín Ponte (Mercedes Benz).

En la Q2 mandó Canapino

En la Q2 Canapino salió a quemar las naves y se quedó con el uno parcial, haciendo un tiempo de 1m33s643, aventajándolo a Franco Girolami (Mitsubishi Lancer) por 0s061, mientras que Rossi era tercero.

De esta manera Canapino recuperó el auto que tenía el año pasado y se quedó con el uno parcial.

Cabe destacar que el "Titán" de Arrecifes en las últimas carreras no había tenido un auto rápido a pesar de que siempre estaba en los puestos de vanguardia.

Agustín Canapino firme candidato

En la Q3 salían a clasificar los cinco primeros de la Q2, y Canapino demostró porque es el "Rey" del TRV6 y además se adueñó de la pole position

Como resultado el piloto de Arrecifes logró la pole position número 50 en la categoría espectáculo.

Matías Rossi fue segundo y Franco Girolami hasta ese entonces era tercero.

Sin embargo el piloto de Isla Verde fue excluido de la tanda clasificatoria y su lugar lo ocupó Diego Azar (Mercedes Benz) y además largó la primera final desde el último lugar.

Declaraciones de los protagonistas

Agustín Canapino (1°): "Logramos con el equipo Sportteam recuperar el ritmo que teníamos el año pasado, trabajamos en la puesta a punto para hacer una gran clasificación y la logramos. Es la primera vez que me siento cómodo con el funcionamiento del Mercedes, porque a pesar de estar siempre en los primeros lugar, nunca podía encontrarle el ritmo, ahora espero hacer una gran carrera".

Matías Rossi (2°): "Contento con el resultado que hemos obtenido, porque pudimos recuperar el rendimiento que tuvimos en las primeras competencias. Con el equipo hicimos varios cambios para estar en los puestos de adelante. Ayer estaba preocupado porque el auto no estaba rápido, pero con este resultado estamos muy contentos".

Diego Azar (3°): "El auto funciona muy bien, porque en los entrenamientos ya intuíamos que el auto iba a estar en los puestos de adelante. En la Q3 se me cae un poco el Mercedes, por eso no pude estar más adelante, pero con este resultado que hemos logrado estoy muy conforme y ahora espero hacer una gran final".

Clasificación - Top Race - 10º Fecha - Mendoza

POS. Nº PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIF. 1 1 CANAPINO, AGUSTíN M. BENZ 1 01:33.143 2 17 ROSSI, MATíAS TOYOTA 1 01:33.741 0.598 3 10 AZAR, DIEGO M. BENZ 1 01:34.079 0.936 4 29 RISATTI, RICARDO FIAT 3 01:34.264 1,121





Q2

POS. Nº PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIF. 1 1 CANAPINO, AGUSTíN M. BENZ 2 01:33.643 2 17 ROSSI, MATíAS TOYOTA 2 01:33.734 0.091 3 10 AZAR, DIEGO M. BENZ 2 01:34.038 0.395 4 29 RISATTI, RICARDO FIAT 2 01:34.084 0.441 5 8 PONTE, MARTIN M. BENZ 3 01:34.096 0.453 6 93 RODRíGUEZ, MATíAS MITSUBISHI 4 01:34.299 0.656 7 7 SGANGA, ANTONINO M. BENZ 4 01:34.366 0.723 8 11 GIROLAMI, NéSTOR M. BENZ 3 01:34.483 0.840 9 107 VALLE, LUCAS MITSUBISHI 3 01:39.391 5,748

Q3

POS. Nº PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIF. 1 17 ROSSI, MATíAS TOYOTA 2 01:33.337 2 1 CANAPINO, AGUSTíN M. BENZ 2 01:33.489 0.152 3 8 PONTE, MARTIN M. BENZ 2 01:33.581 0.244 4 11 GIROLAMI, NéSTOR M. BENZ 4 01:33.701 0.364 5 93 RODRíGUEZ, MATíAS MITSUBISHI 2 01:33.814 0.477 6 10 AZAR, DIEGO M. BENZ 2 01:34.172 0.835 7 107 VALLE, LUCAS MITSUBISHI 4 01:34.316 0.979 8 7 SGANGA, ANTONINO M. BENZ 3 01:34.330 0.993 9 29 RISATTI, RICARDO FIAT 5 01:34.395 1,058 10 115 CIANTINI, DIEGO M. BENZ 6 01:34.450 1,113 11 16 PONCE DE LEóN, GABRIEL TOYOTA 5 01:34.474 1,137 12 27 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 5 01:34.476 1,139 13 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 4 01:34.619 1,282 14 19 KRUJOSKI, HUMBERTO CHEVROLET 5 01:34.714 1,377 15 18 ACOSTA, JUAN CRUZ TOYOTA 5 01:34.956 1,619 16 2 TADEI, GUSTAVO M. BENZ 4 01:35.015 1,678

Néstor Girolami estuvo imbatible en Mendoza: Foto: Mundo D-La Voz

Primera final del TRV6

Al término de la clasificación se llevó a cabo la primera final, con grilla invertida y por lo tanto adelante largaban Néstor Girolami y Antonino Sganga (Mercedes Benz).

El piloto de Isla Verde se benefició con la exclusión de su hermano y aprovechó largar desde la punta.

En el inicio de la competencia Sganga, fue derecho al primer lugar, pero esa primera posición la disfrutó poco.

Abandono de Mariano Altuna e ingreso del Auto de Seguridad

En primer lugar Sganga, hizo una gran maniobra para quedarse con la primera colocación, sin embargo el abandono de Mariano Altuna (Chevrolet) provocó el ingresó del Auto de Seguridad y por lo tanto los relojes volvían a cero.

En el reinicio Sganga comenzó a defenderse de los ataques de Girolami.

Mientras que Girolami atacaba y comennzaba a medirlo y así el "Bebu" en pocos metros se convirtió en el nuevo líder de la competencia.

Matías Rodríguez vs Néstor Girolami

Con la recuperación de la punta de la carrera Matías Rodríguez (Mitsubishi Lancer) comenzaba a acechar a Girolami.

Además Canapino desde el octavo lugar lograba avanzar y empezaba a presionar al "Picante" Rodríguez.

Como resultado Girolami ganó cómodamente en el Autódromo Jorge Ángel Pena, seguido de Matías Rodríguez y Agustín Canapino.

Además el "Titán" de Arrecifes recuperó la punta del campeonato, ya que Franco Girolami apenas sumó tan sólo dos puntos.

Declaraciones de los tres integrantes del podio

Néstor Girolami (1°): "Hice una buena carrera, además con Sganga hice una gran maniobra, donde nos respetamos mutuamente. El auto funciona muy bien. En la clasificación no pude aprovechar lo que tenía, reconozco que me equivoque y por eso no pude estar más adelante. Mañana espero hacer una gran carrera.

Matías Rodríguez (2°): "El año no lo comencé bien, porque con el equipo no podíamos encontrar el ritmo que buscábamos y eso nos trababa mucho, por suerte hoy hicimos buenas maniobras, pude presionarlo al "Bebu", pero no me alcanzó para superarlo, después el auto comenzó a caerse, pero mañana estamos firmes".

Agustín Canapino (3°): "Por suerte pudimos avanzar desde el octavo lugar y sumamos buenos puntos en la pelea por el campeonato, sabíamos que teníamos un auto muy rápido y eso se demostró con este podio. En los entrenamientos me preocupe porque creí que no podíamos estar adelante, sin embargo el auto en la clasificación y esta primer final fue letal y mañana espero llevarme la victoria".

Carrera 1 - Top Race - Mendoza - 10º Fecha