IndyCar: Canapino finalizó en el puesto 23 en Mid-Ohio

La NTT IndyCar Series disputó su novena fecha del campeonato en el circuito de Mid-Ohio ubicado en Lexington, Ohio. Colton Herta se quedó con la pole luego de marcar un tiempo de en la tercera ronda de clasificación mientras que Agustín Canapino clasificó en el 21° lugar con el N°78 de Juncos Hollinger Racing.

La competencia tuvo una largada accidentada ya que Marcus Ericsson se despistó tras un contacto con Felix Rosenqvist y esto provocó la primera bandera amarilla. En el reinicio Herta mantuvo el primer lugar sobre Graham Rahal mientras que tanto Canapino como Callum Ilott perdieron una posición, cayendo a los puestos 21 y 22 respectivamente.

Tanto Herta como Rahal se escaparon del resto y la diferencia entre ellos se mantuvo en menos de un segundo. Kyle Kirkwood quedó tercero a casi 4 segundos y cuando estaba siendo superado por Alex Palou hizo un trompo y el piloto de Andretti Autosport cayó al noveno lugar mientras que el líder del campeonato empezó a recortar la distancia con los líderes.

Canapino entro a pits en la vuelta 26 y un giro más tarde hizo lo mismo Herta, lo que dejo al frente tanto a Rahal como a Palou y, una vez estos cumplieron con su detención, fue el piloto español quien quedó adelante de los tres. Una vez que Scott Dixon y Will Power pararon, Palou quedó al frente seguido por Herta a casi 3 segundos de diferencia mientras que Dixon avanzó a la tercera posición.

Con el paso de las vueltas Palou siguió ampliando la diferencia sobre Herta, la cual superó los 8 segundos al llegar a la mitad de carrera. Sin embargo dicha diferencia se empezó a achicar debido al tráfico y al desgaste de los neumáticos, y tras superar a Benjamin Pedersen, el campeón 2021 de la categoría logró volver a ampliar la brecha con el piloto del monoplaza N°26 antes de entrar a pits en la vuelta 54.

Canapino se detuvo en la misma vuelta que Palou pero al salir hizo un trompo, lo que le hizo caer al 25° lugar. Un vez finalizado el ciclo de detenciones en pits, Palou recuperó el primer lugar seguido por Scott Dixon mientras que Herta cayó al puesto 11 debido a una penalización por exceder el límite de velocidad cuando entraba a cumplir su detención.

Palou le llegó a sacar en un momento más de 9 segundos a su compañero de equipo y finalmente se terminó quedando con la victoria, siendo la cuarta del año y la tercera de forma consecutiva. Dixon terminó segundo a 5 segundos y Power completó el podio mientras que Canapino finalizó en el puesto 23 a una vuelta del ganador.

"Un buen auto y una buena estrategia" dijo Palou sobre que fue lo que marcó la diferencia hoy. "Tuvimos un auto realmente rápido. Tratamos de hacer algo diferente a los que largaban más adelante, es por eso empezamos la carrera con los primarios (los neumáticos más duros). Todo salió bien en cuanto a estrategias y paradas en pits, y nuestro ritmo fue muy bueno así que super feliz".

"Creo que tal vez empezamos a dominar (la temporada), pero, sinceramente, no, no lo somos (los más dominantes). Es muy apretado como se puede ver, se trata de poner todo junto. Pudimos hacer esto con bastante frecuencia este año, con suerte podemos seguir así. Pero, sinceramente, no hemos sido los más rápidos en todas las prácticas o calificación, es solo en la carrera... ahí es donde importa", agregó el piloto español.

Con estos resultados Palou sigue como líder del campeonato con 377 puntos seguido por Dixon quien avanza al segundo lugar con 267 y Josef Newgarden sigue tercero con 261 unidades. La próxima carrera será el 16 de julio en Exhibition Place, circuito callejero ubicado en Toronto, Canadá, a partir de las 14:30hs (hora de Argentina) y con transmisión de Star+.