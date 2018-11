TC: Seis de seis para Matías Rossi

El Autódromo de Villicum era la novedad de este año, y además protagonista de la fecha número 14 del Turismo de Carretera (TC). Ayer la pole provisoria la había logrado Matías Rossi (Ford), marcando un tiempo de 1m49s111, hoy el "Misil" ratificó lo conseguido ayer y logró la sexta pole position.

Del mismo modo los tiempos comenzarían a bajar, en este caso Juan Tomás Catalán Magni (Torino) quien se había colocado en el segundo lugar a casi un segundo de Rossi, por lo tanto la pole hacia tambalear al "Misil".

Seis de seis para Matías Rossi

Cuando salieron los 12 integrantes de la Copa de Oro, Matías Rossi bajó su propio cronómetro haciendo un tiempo de 1m48361, superando lo que había hecho ayer por 0s750.

Del mismo modo el "Misil" se colocaba adelante, sin embargo faltaban grupos que aún debían salir a clasificar, mientras que Facundo Ardusso (Torino) se colocaba segundo y así destronaba a Catalán Magni. A su vez Juan Pablo Gianini (Ford) sorprendía en la tanda clasificatoria y se quedaba con el tercer lugar haciendo un tiempo de 1m49s186.

Luego completaron Leonel Pernía (Torino), Mariano Werner (Ford), Guillermo Ortelli (Chevrolet), Mauricio Lambirir (Ford), Nicolás Bonelli (Ford), Valentín Aguirre (Dodge) y Juan Manuel Silva (Ford).

Mala clasificación de Agustín Canapino

Por otro lado el puntero de la Copa de Oro, Agustín Canapino (Chevrolet) no tuvo una buena clasificación y hoy culminó en el puesto 27°.

El "Titán" en el inicio de la clasificación se había colocado en el puesto 14°, sin embargo los tiempos se bajaron y finalmente se ubicó en el puesto 27°.

A raíz de esto el "Titán" de Arrecifes declaró: "no tengo un buen motor, andamos muy lentos, mañana tratare de terminar la competencia como se pueda".

Cabe destacar que Canapino ayer se había quedado con el primer entrenamiento, sin embargo en la primera clasificación se colocó en el puesto 25°: "no tengo un auto competitivo, no tengo motor, no tengo nada", dijo visiblemente ofuscado por la situación.

Por último expresó: "con el auto me siento cómodo, pero estamos muy lentos, desde la clasificación de ayer que no estamos funcionando bien, mago no soy". "En las últimas competencias de todos los campeonatos tengo la mala suerte de que el auto funciona mal y no puedo hacer nada. Hay algunas cosas que a veces salen bien y otras que no".

Declaraciones de los protagonistas

Matías Rossi (1°): "Hemos hecho un gran trabajo con el equipo. En la clasificación anduvimos rapidísimos y espero que mañana en la carrera hagamos las cosas bien, llevarnos la victoria y así descontarle puntos a Canapino".

Facundo Ardusso (2°): "Necesitábamos hacer una buena clasificación, para pelear y sacar la mayor cantidad de puntos. De ayer a hoy el Torino mejoró muchísimo y creo que mañana podemos hacer una gran carrera e ir por el triunfo".

Juan Pablo Gianini (3°): "Es un trazado complejo, donde es muy difícil el sobrepaso y estar adelante es lo que queremos, por suerte hicimos una buena vuelta, estamos en los primeros puestos, porque a esta altura es fundamental descontar puntos y lograr el triunfo".

Clasificación - Turismo Carretera - Villicum - 14º Fecha

P Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF. 1 15 ROSSI, MATÍAS FORD 6 01;48.361 2 2 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 6 01;49.116 0.755 3 27 GIANINI, JUAN PABLO FORD 6 01;49.186 0.825 4 36 PERNÍA, LEONEL TORINO 6 01;49.290 0.929 5 68 WERNER, MARIANO FORD 6 01;49.328 0.967 6 12 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 6 01;49.395 1.034 7 6 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 6 01;49.407 1.046 8 98 BONELLI, NICOLÁS FORD 7 01;49.462 1.101 9 133 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 7 01;49.503 1.142 10 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 7 01;49.556 1.195 11 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 6 01;49.568 1.207 12 10 SPATARO, EMILIANO TORINO 7 01;49.568 1.207 13 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 7 01;49.590 1.229 14 9 CASTELLANO, JONATAN DODGE 7 01;49.617 1.256 15 7 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 7 01;49.686 1.325 16 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 7 01;49.812 1.451 17 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 7 01;49.829 1.468 18 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 6 01;49.845 1.484 19 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 4 01;49.876 1.515 20 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 8 01;49.904 1.543 21 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 7 01;49.956 1.595 22 5 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 6 01;49.978 1.617 23 88 TROSSET, NICOLÁS DODGE 6 01;50.063 1.702 24 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS DODGE 6 01;50.098 1.737 25 19 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 6 01;50.175 1.814 26 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ DODGE 7 01;50.176 1.815 27 1 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 6 01;50.198 1.837 28 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 6 01;50.418 2.057 29 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO FORD 7 01;50.438 2.077 30 63 BONELLI, PRÓSPERO CHEVROLET 6 01;50.546 2.185 31 99 JALAF, MATÍAS FORD 8 01;50.970 2.609 32 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 7 01;50.975 2.614 33 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 6 01;51.677 3.316 34 113 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 6 01;51.805 3.444 35 29 SERRANO, MARTÍN CHEVROLET 6 01;52.081 3.720 36 37 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 4 01;52.201 3.840 37 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 5 01;53.352 4.991 38 22 SANTERO, JULIÁN DODGE 0



Así se largan las series

Primera serie

Cuerda

1- Matías Rossi 2- Leonel Pernía 3- Mauricio Lambiris 4- Juan Manuel Silva 5- Alán Ruggiero 6- Santiago Mangoni 7- Sergio Alaux 8- Nicolás Trosset 9- Juan Tomás Catalán Magni 10- Próspero Bonelli 11- Matías Jalaf 12- Luciano Ventricelli 13- Christian Dose

Primera Serie

Cuerda

1- Facundo Ardusso 2- Mariano Werner 3- Nicolás Bonelli 4- Nicolás González 5- Jonatan Castellano 6- Christian Ledesma 7- Juan Bautista de Benedictis 8- Norberto Fontana 9- Juan José Ebarlín 10- Juan Martín Trucco 11- Emanuel Moriatis 12- Martín Serrano 13- Julián Santero

Tercera Serie

Cuerda