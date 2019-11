Entrevista. Julián Santero: "Las rivalidades sólo existen dentro de la pista"

En el mundo del automovilismo hablar de pilotos con talento muchas veces suena prematuro. Pero como suele pasar en muchos ámbitos de la vida hay excepciones a la regla. Se puede adquirir con los años y experiencia, aunque si el talento es innato se podría decir que Julián Santero tiene algo de eso. Nació 21 años atrás en el Departamento de Guaymallén, Mendoza y su camino en el automovilismo viene en ascenso.

Durante 10 años corrió en Karting y en su provincia natal levantó siete veces la copa de campeón en todas las categorías en las que competió. A nivel nacional fue subcampeón argentino y también cosechó un quinto puesto en un Campeonato Panamericano. Todos esos buenos resultados le sirvieron para que en 2008 cruzara la Cordillera y debutara en la Fórmula 3 Chilena. Un año más tarde llegaría la Fórmula Renault Plus, tomando mayor experiencia arriba de los monopostos y logrando el campeonato en 2010.

La Fórmula Renault 2.0 fue el siguiente paso y, luego de tres años, llegaría una nueva corona para el historial de Santero. Y no sólo eso. En esa misma temporada debutaba en el TC 2000 y terminaba el 2013 con el subcampeonato. Con tantos buenos números a su favor, el año pasado le llegó el turno de subirse a un Super TC 2000. Se incorporó al Peugeot LoJack Team, finalizando octavo en el campeonato que Nestor Bebu Girolami, compañero de equipo, finalmente ganaría. Hoy, apuesta a dos nuevas categorías y sabe que todavía le falta mucho para seguir aprendiendo. En su primera presentación en el TC Mouras ganó una serie y finalizó segundo en la final. Sin duda, viene haciendo bien las cosas.

Pregunta: ¿Qué te motivó a sumarte al TC Mouras?

Respuesta: El motivo por el cual estoy en el TC Mouras es que en un futuro cercano quiero ser parte del TC. Y obviamente hay que hacer los pasos previos, pero también me sirve para aprender y sumar experiencia.

P: Casi ganas en el debut, ¿cómo sentiste esa diferencia de manejar un auto de TC?

R: Sí, fue raro en la primera carrera ya estar adelante, no esperaba adaptarme tan rápido pero se fue dando todo. Obviamente el gran auto que me entrega siempre el equipo me acorta camino y me hace las cosas más fáciles. Pero me lo tomo tranquilo, tengo mucho por aprender todavía y cada vez me siento más cómodo arriba del auto.

P: Las dos últimas competencias terminaron con un sabor amargo, ¿cuál creés que fue la más injusta?

R: Sí, las dos terminaron muy mal, una por error mío y la otra por un problema con el motor. Las dos dolieron bastante, por los puntos y porque me impidieron ganar, cosa que en el TC Mouras es muy importante para el Campeonato, pero sigo pensando en lo que viene. Sin dudas, si seguimos con ese rendimiento la victoria va a llegar pronto.

P: Estás en el Coiro Dole Racing, ¿cuánto suma para un piloto pertenecer a una estructura de renombre en la categoría?

R: Estar en el Coiro Dole Racing ayuda muchísimo. Me acortan mucho camino en cuanto a información, aprendizaje y en el tema confiabilidad del auto. Gran parte de los buenos resultados se lo debo al equipo; hacen un gran trabajo.

P: ¿Para la próxima fecha se presentan cambios en el Chevrolet?

R: El auto ha estado funcionando muy bien, así que seguramente iremos con una puesta a punto parecida a la de las últimas carreras.

​ Santero arriba del Chevrolet del Coiro Dole Racing | Foto: ACTC.

P: También este año te incorporaste a la Clase 3 del Turismo Nacional, ¿cómo vivís este nuevo desafío en el Team Peugeot Total?

R: En el TN todavía estoy en período de adaptación, intentando aprender lo máximo posible de mis compañeros de equipo y tratando de adaptarme lo mejor posible al estilo de manejo. Pero me siento muy cómodo, estoy en un gran equipo.

P: ¿Qué tal es tu relación con Facundo Chapur y Fabián Yannantuoni?

R: Es excelente con los dos. Con Facundo tengo mucha confianza, nos conocemos de muy chicos y nuestras familias son amigas. Y con Fabián tengo una excelente relación, no tengo tanta confianza pero carrera tras carrera nos vamos conociendo más y me siento cómodo con los dos.

P: ¿Qué opinión tenés acerca de las órdenes de equipo?

R: Las órdenes de equipo no me gustan para nada, pero es parte del juego y a veces son necesarias.

P: ¿Te ves protagonista en La Pampa en la cuarta fecha del TN? ¿Qué se debe mejorar?

R: Me veo protagonista, pero va a ser difícil. Estamos un poco en desventaja con la potencia comparados con las otras marcas y creo que en La Pampa se va a notar más. Pero seguramente vamos a buscar la forma de estar adelante.

​ El Peugeot 308 del Turismo Nacional | Foto: Peugeot Sport Argentina.

En cuanto a qué consejo daría si un padre quiere que su hijo ingrese en el deporte motor, dijo que para ser parte del Automovilismo tiene que ser tu pasión y vivir sólo para ésto. "Es un deporte que demanda mucho tiempo para conseguir los grandes presupuestos para correr y a veces es muy ingrato. Pero sí es la pasión de uno, se disfruta muchísimo. Es muy sano y donde todos tiran para el mismo lado, las rivalidades sólo existen dentro de la pista", dijo Santero.

Además, el piloto cuenta con el apoyo, no solo de su familia, amigos y toda la provincia, sino de muchos seguidores. Hoy las redes sociales son un nexo, un puente que conecta con los deportistas. Y él no es ajeno a ello. Por ese motivo desde Vavel nos contactamos con dos fieles seguidoras del piloto mendocino para saber que querrían preguntarle. Aquí sus preguntas con la respuesta del protagonista.

Maru Indelangelo (@maruindelangelo)

P: ¿Qué sentís al ver tanta gente que te sigue y te da aliento?

R: La gente que me sigue y me alienta carrera tras carreras realmente me da muchas fuerzas para seguir peleándola. Te levantan en los momentos en que no todo sale bien y en los momentos buenos te hacen sentir aun mejor.

P: ¿Tenés algún ídolo en el automovilismo?

R: No tengo un solo ídolo, tengo a varios referentes y trato de sacar lo mejor de cada uno, cada piloto se destaca por algo. Yo trato de hacer un combo de todas esas cualidades e ir sumándolas a mi experiencia.

P: ¿Qué es lo que más te gusta de ser piloto?

R: Lo que más me gusta de ser piloto es manejar un auto de carreras, sin dudas.

Camila Subiabre (@camilasubiabre)

P: ¿Qué hacés en tus tiempos libres?

R: En mis tiempos libres trato de estar tranquilo, con amigos o con la familia. Pero principalmente estar tranquilo, descansar.

P: ¿Por qué elegiste correr con Chevrolet en el TC Mouras?

R: Lo de correr con Chevrolet se fue dando, no fue una elección directamente mía, no tenia prioridad por ninguna marca.

P: ¿Cuáles son tus objetivos para este 2015?

R: Mis objetivos para este 2015 son sumar experiencia y aprender en las dos categorías. Pero obviamente siempre uno aspira a lo mejor y creo que ese caso es pelear el Campeonato del TC Mouras y TN, pero eso se irá viendo con el tiempo.

Este fin de semana, Santero estará presente en la quinta fecha del TC Mouras en La Plata y una semana después, La Pampa será el escenario del Turismo Nacional. El potencial está, sólo resta que los buenos resultados estén de su lado.