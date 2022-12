Wizard ganó y pegó el salto a la punta

La Liga Sport Argentina de Fórmula 1 esports, pasito a pasito entra en la recta final de campeonato... Anoche, la categoría se presentó en el Circuito Internacional de Spielberg, para disputar el Gran Premio de Austria, en una fecha especial para la organización, ya que fue la primera vez que se realizó un evento al 100% , en las 10 temporadas de historia que tiene LSA.

La victoria fue para CAB Wizard (Alfa Romeo), que además de obtener la pole position y el segundo triunfo del campeonato, alcanzó su 5° podio en las 6 fechas que se disputaron... Gracias a esta consistencia, el piloto de Belgrano Esports es el nuevo líder a falta de dos fechas. CAB Arnoux (Williams) finalizó segundo y completó el 1-2 de CAB después de una muy buena fecha, mientras que el vigente campeón LudebullTR (Alpine), cerró el tridente dorado.

Foto: Liga Sport Argentina

Se apagaban los semáforos, con una buena largada, Ludebull tomaba la punta por dentro, Wizard que no pudo retener la posición, se mantuvo como escolta, Arnoux se ubicaba tercero, mientras en el fondo se producen varios roces. Más tarde un coche de seguridad neutraliza la jornada por un incidente, que por suerte no generó ningún abandono... Tras el relanzamiento, las posiciones en la punta se mantuvieron intactas, sin embargo, Wizard encontraba el hueco para superar al campeón y recuperar la posición inicial, desafortunadamente para Arévalo todo se complicaría por un trompo en el que no recibe daños pero que lo tira casi al fondo del pelotón.

Wizard ahora recibía la presión de Arnoux, hasta que sale un nuevo coche de seguridad, algunos aprovechan para ir a boxes, mientras caen sanciones, Arevalo recibe la más dura, un "Drive Through" o pase y siga por boxes... Hay pronóstico de lluvia inminente, Black Machi (Mercedes) entra en boxes y sorprende poniendo intermedios (para lluvia) con la salida del SC, hasta que empiezan a caer gotas!. todos a boxes por compuestos de lluvias y el que sale favorecido es Machi que pasó de estar último a primero por la estrategia, escoltado por Wizard y Arnoux. Tras la reanudación, los líderes mantienen las posiciones, hasta que Wizard supera al Mercedes para recuperar la punta, al cabo del primer cuarto de la carrera, en la misma vuelta, sería superado por Arnoux y caería al tercer lugar.

Más atrás, López (Ferrari) supera a Antony (Aston Martin) para ser el nuevo 5° de la competencia y se metería en el trencito por el último lugar del podio, a pesar de las condiciones, el Cavallino Rampante continuaría avanzando en el clasificador, hasta lograr el tercer lugar. Hay lucha en los diferentes sectores del circuito, mientras continúan cayendo sanciones, en un abrir y cerrar de ojos, cambia la punta de la carrera, luego de que Arnoux supere a Wizard. La lucha entre compañeros de CAB se mantiene intacta, a pesar de que Wizard presiona, no consigue superar con éxito al mexicano... El circuito empieza a mostrar mejoras, el piso se seca, varios entrar en a boxes para cambiar los compuestos, entre ellos los líderes y debido a que tenia que cumplir una sanción, Arnoux pierde la posición con wizard, que por su parte vuelve a la punta, López se beneficio y subió al segundo lugar.

Foto: Liga Sport Argentina

De los 18 pilotos en pista tan solo 5 no estaban sancionados por los límites de pista, mientras la jornada abría la vuelta 40 de 71, todavía nos esperaba un camino largo... Tras una nueva detención de López (por haber puesto gomas rojas muy temprano), Arnoux recupera la posición de escolta, mientras que Arevalo acecha el último lugar del podio, aunque muy sancionado. Wizard con mucha comodidad, maneja los tiempos de la carrera, mientras le cae la primera sanción de 3 segundos, aunque confiado por la distancia que había sacado. Últimas vueltas de competencia, con la detención gratis, Arnoux va para boxes, Arevalo explota el ritmo de su alpine para sacarle ventaja al 4° y empieza a retener el último lugar del podio, pocoa poco las batallas empezaron a césar y a definir las posiciones finales.

Se baja la bandera a cuadros y es una contundente victoria del nuevo líder del campeonato, CAB Wizard, seguido por su compañero de equipo esports, CAB Arnoux, mientras que Arevalo termina tercero, a pesar de cumplir con los 12 segundos de sanción.