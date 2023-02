¡VUELVE LA MAGIA DE LSA!

Se siente y ya lo puede ver a tu alrededor, vuelve la magia... Vuelve, la Liga Sport Argentina de Fórmula 1 Esports, ahora campeona del mundo. Esa hermosa locura que nos hace vivir fecha a fecha, con los apasionantes relatos, luchas y espectáculos en los diferentes circuitos del mundo, ya tiene fecha de inicio, después de casi dos meses de vacaciones, se reinicia el conteo para el comienzo de la temporada LSA N°11.

El pasado miércoles, mediante las redes sociales, la liga oficializó su regreso a la actividad con un número... "01032023", pero no es cualquier número, es nada menos que el día miércoles 01 de marzo! Dentro de unas semanas, ruge la liga más apasionante de Latinoamérica.

Foto: EA SPORTS F1

Sin embargo, la acción no es lo único que vuelve... Se acerca una temporada muy dura y competitiva, además de muchas novedades. Tendremos el regreso de varios pilotos, campeones de LSA, distintas modalidades de carrera a lo largo de la temporada, entre otras sorpresas.

Lo que sí se puede adelantar, son dos anuncios inminentes para los próximos días... El primero de ellos tiene que ver con el espectacular show Nico Colautti. Se debe a que el cordobés no estará en cabina para esta temporada pero por una buena razón, siendo este motivo el segundo anunciado... Hay fuertes rumores de un posible regreso a las pistas, otros hablan de un retiro temporal, sabremos la verdad el próximo miércoles en el canal de Twitch Nico Colautti, elijo creer en la primera.

En otras novedades express, poco a poco la liga se acerca a una fecha muy importante... Si bien todavía no se sabe cuándo y dónde, es inevitable la llegada del "Grand Prix Centenario". No es un sueño, ni una remota posibilidad lejana, está temporada no, pero en la próxima edición de la Liga Sport ARG, cerca del cierre de campaña N°12, se cumplirán 100 Grandes Premios, solo en la primera división, una verdadera locura, que los fanáticos y aficionados de la liga no pueden esperar por celebrar.

Solo queda esperar y estar atento a las redes sociales de la liga, se vienen grandes cosas, el crecimiento es continuo y vos podés ser parte de ello, 01-03-2023.