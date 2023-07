Calendario develado para la Liga Sport

Continúa la locura por la nueva temporada de la Liga Sport Argentina, en la previa al inicio del campeonato... En una semana agitada para la comunidad con muchos anuncios y presentaciones, se dio a conocer el calendario de la temporada N°12, el cual cuenta con excelentes novedades.

Entre ellas el "Gran Premio Centenario" de LSA, una carrera única y especial que ya cuenta con fecha y sede en un calendario muy complejo, prometedor y rico en acción, con el retorno de circuitos históricos y otros que nos han regalado grandes espectáculos. Dicho esto, así está formado el calendario de la nueva temporada.

Foto: Liga Sport Argentina

CALENDARIO T12

Fecha 1 - Imola (Italia)

Autódromo Internacional Enzo e Dino Ferrari

Llega la 6° edición del Grand Prix Emilia-Romaña en la Liga Sport Argentina... El histórico circuito de Fórmula 1, será el encargado de abrir la temporada, este próximo miércoles 26 de julio... Contará con una clasificación corta y un Gran Premio al 50% en casa de Maranello.

Fecha 2 - Montreal (Canadá)

Circuito Internacional Gilles Villeneuve

Tercera edición del Gran Prix de Canadá en LSA... Si bien no es un circuito muy concurrido por la liga, las veces que estuvo en el calendario no defraudo. El muro de los campeones supo coronar a varios simracer de la liga, esta temporada, no tendrá esa fortuna, ya que será la segunda cita del calendario... Tendrá un sistema de Qualy a una vuelta y carrera al 50%.

Fecha 3 - Catar (Catar)

Circuito Internacional de Losail

Primera edición para el circuito asiático, que debuta en el calendario de la liga sport, después de ser inaugurado en 2021... Se utilizará el mismo formato que en Imola, debutando con Qualy corta y GP al 50%.

Fecha 4 - Minichamps E7

Séptima edición del evento más picante del calendario, en el que cualquiera tiene la posibilidad de consagrarse campeón, en las últimas seis participaciones, hubo seis ganadores distintos. En esta ocasión, los pilotos visitarán: Azerbaiyán, Gran Bretaña, Japón, Francia y Portugal.

El formato de esta fecha especial, se desarrollará en la semana de carrera y se anunciará el mismo día.

Fecha 5 - Shanghai / Spielberg (China / Austria)

Circuito Internacional de Shanghái / Red Bull Ring

Dos de los circuitos más concurridos que tiene la liga a lo largo de su historia, en una sola noche... Una fecha especial para la categoría, en la que contará con una doble jornada al 35% de distancia. La primera carrera será con qualy a una vuelta, mientras que la segunda, tendrá grilla invertida.

Foto: Liga Sport Argentina

Fecha 6 - Yas Marina (Abu Dhabi)

Circuito Internacional Yas Marina

Será la 6° vez que el Grand Prix de los Emiratos Árabes Unidos se lleve a cabo en la Liga Sport Argentina... Una sede que normalmente define campeonatos y esta vez, no será la excepción. Sin embargo, más allá de las definiciones la jornada en Yas Marina, será aún más especial, ya que la liga celebrará el Grand Prix Centenary 2023. Contará con un formato con qualy a una vuelta, carrera sprint a 3 vueltas y gran premio al 50%, aunque podría estar sujeto a modificaciones

Fecha 7 - Marina Bay (Singapur)

Marina Bay Street Circuit

Por cuarta vez en la historia de LSA, las calles de Singapur albergarán un gran premio de la Liga Sport... Uno de los grandes premios más atractivos y demandantes de la F1 esports, en esta oportunidad con una condición extra, será quien cierre la temporada con Qualy corta y Grand Prix al 50%.

Este 26 de julio, rugen los motores de LSA con la primera fecha, carrera que podrás ver por el canal de Twitch,tv/ligasportargentina , desde las 21:00 hs (horario de argentina).