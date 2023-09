¡HABRÁN PASO AL BICAMPEÓN!

Se terminó la 12° temporada de la Liga Sport Argentina de Fórmula 1 EA Sports... Este miércoles, la categoría se despidió de una nueva campaña y no podía ser de otra manera, que con un carreron de los candidatos a la corona, en las complicadas calles de Singapur.

Una cita que consagraría a Juan Alba (Ferrari) como bicampeón de la liga más aclamada de Latinoamérica... Convirtiéndose en el segundo piloto, en la historia de la Liga Sport, en alcanzar el bicampeonato y de manera consecutiva. El piloto de Belgrano Esports, hizo un gran trabajo en el circuito de Marina Bay, a pesar de un incidente en el que se vio involucrado y afectado en el comienzo de la gran final. Sin embargo, consiguió completar con éxito una brillante remontada, para terminar festejando en lo más alto. En el segundo lugar, lo escoltó su compañero de equipo, Gabriel Gonzales (Alfa Romeo) de muy buena fecha, cerrando el 1-2 de Belgrano, mientras que Gonzales Enrico (Mercedes), terminó tercero y sumó su primer podio.

Foto: Liga Sport Argentina

LA GRAN FINAL

El público de pie... El contador finalmente llegaba a cero, daba comienzo la gran final de la liga sport. Luego de impecable vuelta, Wizard clavaba la pole position para la última fecha, siendo este el primer paso importante rumbo a su consagración. Momento de ordenarse en grilla, mucha tensión en el ambiente, Agustín P7°, López P6°, banderas verdes en el fondo del pelotón, luces fuera y se ponía en marcha el último grand prix de la temporada. "Wizi" con un buen inicio, mantenía el control de la punta y comenzaría a ampliar las diferencias con su escolta, quien para la suerte del líder, su escolta era Gabriel (Alfa Romeo), 1-2 de CAB. Agustín y López avanzarían una posición post largada.

Primeras vueltas de carrera tranquilas, sin el drs habilitado, el sobrepaso no era una opción y arriesgar tampoco... Recién al cuarto giro, Dirkan estira la frenada por afuera, sobre el final de la recta y con completa una exquisita maniobra sobre Gabriel, para subir a la posición de escolta, "Wizi", escapado a más de +4 segundos. No pasarían muchas vueltas para que tuviéramos unas emocionantes sorpresas, que cambiaban el campeonato, el primero fue López quien tiene un trompo en la entrada a la recta y pasa del 6° al 9° lugar complicando aún más sus chances de título (recordemos que el piloto de Flying Lap, debía ganar y esperar que sus rivales no sumen), giro más tarde, ¡es Wizard el que trompea! en la entrada a boxes... Con daños en el ala delantera logra ingresar a reparar pero caería prácticamente al fondo del pelotón (P16°), el título estaba servido para el "pibe" de CLK Esports, Agustín.

Dirkan (Ferrari) como nuevo monarca de la fecha, manejaba los tiempos de carrera, Enrico (Mercedes) lo perseguía de cerca, pero un trompo en la recta lo perjudica con algunos puestos, ahora Gonzales y Agustín escoltaban al Cavallino Rampante en el podio. Wizard volando con los medios, comenzaba a recuperar posiciones, ya se encontraba en el TOP 10, al cabo de las primeras once vueltas. Volviendo a la punta, Gabriel atacaba a Wizard en busca de la punta, mientras continúan los trabajos en boxes con diferentes detenciones.

Se cumple la mitad de carrera, los líderes a boxes, entre ellos Dirkan, Agustín y Enrico, Gonzales toma la punta, Masita (Haas) lo escolta, ambos debían la detención, por lo que Wizard que subía al tercer escalón y ya tenía su parada realizada, era líder virtual y ahora el campeonato pasaba a las manos del piloto de Ferrari, ya que Agustín salía de boxes en el 9° lugar, posición que le favorece a Wizard en la lucha por el título. Hasta que Bonino (Williams) se la pega y obliga la salida del coche de seguridad en pista, boxes para los líderes, Gonzales y Alba ponen gomas nuevas, Gonzales pudo mantener el podio, Wizard cayó al 4° puesto, por delante de Agustín... Wizard se mantuvo en pista y heredó la punta,

Foto: Liga Sport Argentina

Se relanza la carrera, últimas vueltas, Wizard rápidamente sale en busca de avanzar y lo consigue, en una lucha reñida con Enrico, le gana la posición y vuelve al podio, Agustín se mantiene P5° y el campeonato se pone al rojo vivo, otro abandonó, obliga un virtual safety car que poco duraría, a ocho giros del final, Alba ya estaba segundo y por delante tenía a su compañero de CAB, el título estaba aun paso, hasta que curvas siguientes Wizard encuentra el espacio para superar a Dirkan y recupera la punta, Rodríguez se mantenía 5° y el título ahora estaba en poder de "Wizi", más tarde es Gabi el que consigue superar al mexicano para ser el nuevo escolta de carrera.

Ya en los giros finales, la carrera se tornó lineal, Enrico que buscaba el podio, presionaba constantemente a Dirkan, hasta que sobre el final, se tira sobre el final de la larga recta rumbo al "memorial corner" y por afuera con roce incluido sube al último escalón del podio... Se baja la bandera a cuadros y el primero en recibirla para gritar bicampeón a los cuatro vientos, es la joyita de Belgrano Esports, Juan Alba, alias CAB Wizard. Además, gracias al 4° lugar de Dirkan, Wizard y Matías Gennaro, lograron el campeonato de constructores. Segundo finaliza Gabi Gonzales, también representando a CAB, mientras que Gabriel Enrico finaliza en la tercera posición.

Espectacular campeonato de "Wizi", siendo uno de los protagonistas de todas las fechas, con victorias, podios y en todas terminando al menos en el top 10, con errores pero sin dejar de deslumbrar en pista, protagonizando batallas increíbles con Agustín, que se lleva el subcampeonato de LSA, después de otra espectacular temporada, sin regalar nada, poniendo la vara muy alta. López de buena temporada, siendo consistente en el top 10, finalizó tercero