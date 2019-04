Perazzo: "Fue una derrota injusta"

Olimpo no pudo romper esa racha negativa que tiene cuando visita a Arsenal, y una vez más se volvió con las manos vacías de Sarandí, tras perder por 1-0. Pese al resultado, Walter Perazzo rescató cosas positivas de sus dirigidos: "En los primeros minutos las impresiciones nos desestabilizaron y así vino el gol, pero salvo ese lapso en el balance general me voy conforme porque tuvimos ideas, la pelota y no abusamos del pelotazo. Fue una derrota injusta".

El Aurinegro tuvo un desempeño irregular y hubieron visibles diferencias en el rendimiento del equipo entre un tiempo y el otro. En la primera parte, el cuadro bahiense no jugó de buena manera, mientras que en el complemento, la visita levantó su nivel y tuvo más protagonismo en el campo. Respecto a esto, el DT señaló: "La diferencia entre un tiempo y otro fue la impresición del primero y la presición y personalidad del segundo. Fuimos dominadores absolutos, tuvimos circulación criteriosa y velocidad. La idea es mantener eso durante el partido lo máximo posible".

El Julio Humberto Grondona es un estadio difícil para todos los clubes del fútbol argentino, y sobre todo para Olimpo, ya que nunca pudo ganar en esa cancha. Arsenal es un equipo que se hace muy fuerte de local y que sabe plantear muy bien los encuentros en su casa. Eso se vio demostrado ayer y es por eso que se quedó con el triunfo. En relación a esto, el ex entrenador de la Selección Argentina Sub 20 sostuvo: "Arsenal siempre es complicado, más si se pone en ventaja. No es un equipo al que se le puedan generar ocho o nueve situaciones de gol. Tuvimos cuatro o cinco, que no son fáciles de generar, y no las pudimos concretar".

Por último, sabiendo que el fútbol es un deporte que te da revancha rápido, Perazzo ya tiene la cabeza puesta en el duelo de la fecha 4 frente a Independiente en el Roberto Carminatti, el próximo martes: "Por suerte hay revancha rápido. Tenemos un equipo competitivo y somos difíciles para cualquiera. Independiente es un equipo que trata bien la pelota y que ataca con mucha gente. Si estamos atentos, precisos y en un buen día, les podemos ganar".

