Platense - Olimpo: Calamar de la ría de Bahía

Platense viene de empatar sin goles ante Guillermo Brown, y antes como local le ganó a Nueva Chicago 3-0, (en lo que fue la primera derrota de los de Mataderos), acumulan una racha de 4 partidos invictos, está séptimo con 14 puntos,4 victorias, 4 derrotas y 2 empates, con 11 goles a favor y 10 en contra, y se mantienen en la zona de reducido por el segundo ascenso.

Olimpo ganó 2-0 a Almagro en casa, tiene 9 puntos y está décimo sexto en la tabla, si gana alcanza en puntos al Calamar, hace tres fechas que no pierde y por primera vez está fuera del descenso directo.

El plantel juvenil de Olimpo, que en su gran mayoría ha debutado durante este año, se ha ido adaptando a esta categoría a fuerza de perder puntos, recibir rojas, y saber que muchas faltas no se cobran pero que la regla no siempre es ecuánime, es decir sí pegas un poco más te vas afuera. Pero con el correr de las fechas se ha ido asentando sobre todo de local y ha tenido rendimientos de visitante que aun siendo inferiores a los de local, han sido superiores a sus rivales. En esta ocasión y con un antecedente de no haber perdido nunca ante Platense se encuentra ante la posibilidad de lograr unos puntos y un promedio que con una victoria lo depositaría en el grupo que podría jugar la Copa Argentina que viene, disputando desde hace años por estar en Primera o bien posicionado en la B Nacional.

Darío Bonjour tuvo una baja de último momento: Said Llambay sintió una sobrecarga en el cuádriceps de pierna izquierda y quedó descartado, fue convocado Valentín Otondo a la concentración, pero su reemplazante saldrá entre Lautaro Bellegia y Lucas Laso. En tanto que David "El Chori" Vega reemplazará a Lefiñir (lesionado) y en la saga podría regresar (además de Fermín Holgado) el defensor Salvador Sánchez en lugar de Agustín Catáneo.

Fernando Ruiz ha tenido novedades con las bajas: Cristian Amarilla (molestias en el partido ante Brown ) y Elías Borrego (esguince de tobillo) se recuperaron de las lesiones y serán de la partida, aunque a Marcelo Vega todavía le falta un poco para integrarse a los entrenamientos y ser de la partida, y en el caso de Emmanuel Carreira, está superando la rotura de ligamentos de rodilla que lo sacó de las canchas 8 meses y ya reapareció en competencia formando parte del plantel que venció 4-0 a Los Andes en la Reserva.

LOS 7 ENFRENTAMIENTOS EN B NACIONAL PLATENSE OLIMPO EMPATES 0 4 3 5 8 Goles

Como visitante Olimpo ganó 3 y empató 1.

El árbitro Gastón Suarez suma 6 partidos en la temporada sin ganadores locales: 4 victorias visitantes y 2 empates Será la segunda vez que Gastón Suárez dirija al Calamar en esta temporada. Ya lo había hecho en la quinta jornada del certamen, en lo que fue la derrota por 2-1 ante Quilmes, también en condición de local.

FICHA DEL PARTIDO:

Nacional B Onceava fecha

Domingo 25 de noviembre de 2018

Horario: 17:00 hs

Estadio: Estadio Ciudad de Vicente López

Árbitro: Gastón Suárez

Asistente 1: Norberto Páez

Asistente 2: Gonzalo Pedro

Emite: Sin emisión por TV

Probables formaciones:

Fuentes: aurinegro.com.ar, Lu2 , La Nueva , NDO, Olimpo de Primera.

