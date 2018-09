Previa Olimpo - Brown (Madryn):  El sur quiere existir más

Guillermo Brown de Puerto Madryn cayó 1-0 con el puntero Nueva Chicago en la fecha 3 al igual que Olimpo en la fecha 4, está último en la tabla y no ha convertido goles en este torneo y a cesanteado a Hugo Barrientos luego de esa derrota.

Estreno de Director Técnico

El equipo portuario tuvo fecha libre el fin de semana y la aprovechó para trabajar con Luciano Theiler, su nuevo conductor, que debutará en Bahía Blanca cuando la Banda visite a Olimpo, por la 5ta fecha de la B Nacional.

En el plantel visitante, el nuevo técnico (viene de ser ayudante de campo de Gabriel Gómez, técnico que ya pasó por Brown pero no le fue bien) cuenta con todos a disposición y deberá acomodar las piezas para lograr un triunfo esperanzador, o al menos que puedan marcar el primer gol del torneo, o salir del cero absoluto en puntos, para comenzar el despegue que los lleve hacia el norte de la tabla.

"No podés elegir los rivales... Olimpo, Rafaela, hay que potenciarse para lo que viene, y terminar de la mejor manera" (Theiler)

Aurinegro con dudas

Darío Bonjour, no podrá contar el próximo fin de semana con su capitán Lucas Orozco, (roja ante Chicago) aunque sí con Martín Ferreyra (suspendido en principio por 5 fechas de manera ilógica, y ante el justificado reclamo de la dirigencia aurinegra, quedó en 2 fechas, las cuales ya han sido cumplidas), también podrá contar con Said Llambay y Marcelo Argüello quien era duda al comienzo de semana, mientras que Lautaro Bellegia pelea la titularidad con Lucas Laso para recibir a Guillermo Brown de Puerto Madryn, en el Roberto Carminatti. El equipo no está definido ya que los entrenamientos fueron a puertas cerradas.

CONVOCADOS:

Arqueros: Holgado y Viola.

Defensores: Lacunza, Ramirez, Cattaneo, Sánchez y Ferreya.

Mediocampistas: Graciani, Díaz, Lefiñir, Llambay, Belleggia, Vega y Lazo.

Delanteros: Vidal, Rodríguez, Argüello y Katz.

Si hay posibilidades de que 2 conjuntos que vienen dando tumbos con los resultados, aunque no siempre se lo merezcan, esas posibilidades pasan, sobre todo en esta categoría. Por ser el que pegue primero, al que le den un penal, o una buena pelota parada exitosa. Se puede seguir así o intentar torcer el camino establecido. No es fácil, pero la manera en la que perdure es estando convencidos. ¿Cuál de los dos lo estará?

FICHA DEL PARTIDO:

Nacional B Quinta fecha

Domingo 30 de septiembre de 2018

Horario: 15:30 hs

Estadio: Roberto Caminatti

Árbitro: Ramiro López

Emite: TyC Sports Play

Probables formaciones

Olimpo: Holgado; Lacunza, Cattaneo, Salvador Sánchez, Llambay; Graciani, Bruno Díaz, Lefiñir, Belleggia; Vidal y Axel Rodríguez.

Brown de Madryn: Sebastián Giovini; Bazán, Juan Alsina, Christian Cepeda, Guillermo Ferracuti; Fabián Monserrat, Lucas Bossio, Jorge Velázquez, Emanuel Moreno; Max Rauhofer y Altolaguirre.

Fuentes: aurinegro.com.ar, Lu2 , La Nueva , NDO, Olimpo de Primera.