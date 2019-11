Sarmiento - Olimpo: pensar en un "Verde" clásico

Sarmiento no llega tan mal como indican los nueve partidos sin ganar, ni las tres derrotas seguidas, ya que el empate 1-1 con "todo un Rosario Central", una de las estrellas del torneo y en el Gigante de Arroyito mostró un equipo que no se ve derrotado, sinó en repunte, y seguramente queriendo "terminar la faena" en casa. El objetivo es hacerlo ante todos sus expectantes hinchas, que aún sienten esa efervecencia de esta histórica primera temporada en primera, donde Olimpo ya hace casi una decada y media que lucha por serguir, y aún así, siempre rascando puntos del fondo del tarro. El aurinegro se caracterizó siempre con principios malos y finales mejores, como en este torneo, donde viene de un triplete luego de sufrir mucho, y se siente seguro y esperanzado, sin dejar de mirar atrás, y saber que sólo "si no nos matamos dentro de la cancha, no se logra nada" y que "no somos un equipo que tenga la pelota más que el rival, pero sabemos manejarla. Conocemos las virtudes y defectos de Sarmiento".(Osella).

Sergio Lippi ha podido recuperar a uno de sus refuerzos, el uruguayo Diego Chaves ya está bien del desgarro ante Boca en izquiotibial izquierdo y estará en el lugar de Renzo Spinaci. Otro refuerzo podría debutar ante Olimpo por la baja de Franco Pepino por quinta amarilla en el encuentro rosarino, es Alexis Niz, el ex Rafaela quien se estrenará en la zaga . El DT Verde se sintió conforme con la reacción de su equipo y confía en retomar la buena senda. La confianza se traduce en poner dos delanteros, cosa poco usual en el Kiwi, con Chaves por afuera y Cuevas más de punta.

Osella : "Sarmiento se desdobla bien por las dos bandas, los laterales pasan bien al ataque y Núñez convierte mucho. Es un equipo completo. No somos un equipo que tenga la pelota más que el rival, pero sabemos manejarla, conocemos las virtudes y defectos de Sarmiento". Olimpo tuvo varias circunstancias en este mini receso en el aspecto de lesiones y recuperaciones, hablando de éstas últimas, Jonatan Blanco y Jacobo Mansilla recuperan sus puestos al cumplir las sanciones por las 5 amarillas, Cristian Villanueva ya entrena y concentra normalmente con el plantel, en tanto que Iván Furios si bien está mejor, será "guardado" una o dos semanas más, y Juan Ignacio Sills ya fué operado, y tiene hasta el fianl del torneo para recuperarse. El caso más dudoso hasta último momento fué el capitán Néstor Moiraghi, a quien se esperó hasta el entrenamiento del jueves, si no llegaba entraría Adrián Martínez, y Parnisari se retrasaba, pero se confirmo al "Chino" de inicial: "Me alegra que Moiraghi este recuperado porque es un líder; trasmite seguridad y eso el equipo lo siente", declaró Osella.

Historial entre ambos

Resulta irrisorio que ambos hayan sido calificados como "Clasico de la provincia de Buenos Aires" siendo que, por ejemplo, el caso más lógico sería con Aldosivi, pero en fin, la realidad es que sólo jugaron un cruce (ida y vuelta) en el Nacional B, dos partidos oficiales que ganó Olimpo y no sufrió goles.

Ultimos resultados:

07/02/2015 Amistoso de clubes 2015 Olimpo 3-0 Sarmiento Junin

Gano Olimpo la Copa Bahía Blanca

02/04/2013 Fecha 8 Nacional B 2013 Sarmiento Junin 0-3 Olimpo

Goles: Sanchez Sotelo x2 y Gustavo Bou

30/09/2012 Fecha 27 Nacional B 2012 Olimpo 1-0 Sarmiento Junin

Gol de Damián Musto

Si el Verde puede frenar la facha del Aurinegro, reiniciará el buen camino del inicio del torneo pero si pierde será Olimpo el que suba como la espuma luego del flojísimo arranque, es bastante decisivo, por la paridad de situaciones, incluída la tabla ( la visita le lleva un sólo punto), así que promete, esperemos que cumplan.

Ficha del partido

Fecha 20ª|Viernes 14/8/2015

Horario: 18:00hs

Estadio: Eva Perón

Árbitro: Ariel Penel

Emisión: TV Pública

Probables formaciones

Fuentes: Aurinegro.com.ar, Olé; FMdeLaBahía, @DaleOlimpo