Lucas Bernardi: "Cuando llega alguien que no pertenece al club siempre es observado"

Cuando Lucas Bernardi arribó a Estudiantes fue observado de reojo por muchos simpatizantes pincharratas. Es que el rosarino proviene de otra escuela futbolística que se contradice con la historia del León. Por eso, el DT es resistido todavía por muchos hinchas, aunque se estén dando los resultados. El entrenador opinó al respecto: "Cuando llega alguien que no pertenece a un club siempre es observado, y me parece lógico porque vengo de afuera y estaba ligado a otras formas. Me siento y trabajo de manera tranquila, el club me lo permite desde que llegué. Yo tengo que responder con trabajo estar en este lugar privilegiado del fútbol argentino. Lo único que acomoda esas miradas es, externamente el resultado e internamente el trabajo", expresó Bernardi.

Otra de las críticas hacia el entrenador es la prematura rotación que realizó en el torneo local para que los jugadores habituales descansaran para la Copa Libertadores y que posiblemente repita el domingo ante Lanús. El DT explicó: “Con Huracan yo sentía que esa era la manera y la forma de armar el equipo, yo confío en lo que veo. Hoy veo que la necesidad por el partido de copa hay varias opciones válidas”. Igualmente, luego aseguró: “La Copa Libertadores tiene importancia por sí sola, pero también tenemos una buena posición en el campeonato local y no debemos descuidar eso".

Lucas Bernardi no evitó ningún tema en la conferencia de prensa y explicó por qué Lattanzio perdió presencia en la Primera División después del incidente ante Gimnasia: “En ningún momento no participó por estar castigado por temas extrafutbolísticos .La ausencia de Carlito se debe a que tiene que retomar el nivel que tenía cuando llegamos”.

Pareciera que el entrenador le estaría encontrando la mano al plantel. Desde el regreso a la competición este año el conjunto platense logró 4 victorias, 2 empates y 1 derrota. “El equipo siempre te deja algo mejor para el futuro. Me quedo tranquilo con lo que observo en el día a día. En este reinicio del torneo el equipo evolucionó y en ese hilo tenemos que seguir", manifestó el entrenador.

Ahora se viene Lanús, un rival que siempre lo complicó al Pincha . Bernardi analizó al rival de turno: “La tenencia de la pelota que tiene Lanús es algo dificil de contrarrestar, tienen muchos jugadores de jerarquía. Trataremos de cortar su circuito de juego de forma”. Además, dio algunas pistas del once para el domingo: “Tenemos una semana corta y con poco tiempo de recuperación, así que es muy probable que algunos jugadores no participen del partido”, concluyó.