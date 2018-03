Que el Huracán sople más fuerte que el Ciclón

El “Globo” recibirá en el Tomás Adolfo Ducó al “Ciclón” por la décimo novena fecha de la Superliga. El conjunto de Parque Patricios buscará quedarse con los tres puntos en un duelo crucial por ingresar a la próxima Copa Libertadores y despegarse cada vez más de la tan indeseable zona roja del descenso, mientras que los dirigidos por Claudio Biaggio intentarán sumar de a tres para no perderle pisada al puntero, Boca Juniors.

En un partido donde se juega el todo por el todo, ambos equipos irán a buscar la victoria porque no solo suman puntos en el torneo sino que al ser el clásico de barrio más grande del mundo, se pone en disputa el “orgullo del barrio”.

Huracán llega a este encuentro tras igualar sin goles en Santa Fé ante Colón, en unos noventa minutos sin muchas emociones donde ambos equipos tuvieron escasas oportunidades de abrir el marcador pero no lo lograron, pese a cualquier estadística fue un partido sin nada que destacar por el juego que propusieron los dos clubes. Los dirigidos por Gustavo Alfaro que no pierden hace tres fechas, quieren volver a la victoria y que mejor que ganando el clásico, recordando que el último triunfo fue ante Estudiantes de La Plata 1 a 0 en el Ducó con gol de Ignacio Pussetto a los seis minutos del segundo tiempo.

Por su parte, San Lorenzo viene de empatar 0 a 0 contra Unión de Santa Fe en el Nuevo Gasometro, en un encuentro en el cual Nereo Fernández fue figura debido a sus muy buenas intervenciones cuando atacaba el “Cuervo”, pudiendo mantener la valla en cero.

Ambos equipos llegan con bajas para este partido, por un lado un Huracán con muchas incertidumbres, Marcos Díaz no entrenó en la semana por una hemorragia subconjuntival y es duda hasta último momento, Pablo Álvarez se retiró lesionado tras sufrir una distensión en el isquiotibial de la pierna izquierda en el encuentro ante Colón, Saúl Salcedo que finalmente no va integrar los once iniciales debido a un desgarro en el isquiotibial en la pierna derecha qué sufrió en el partido ante Estudiantes de La Plata. En cuanto a San Lorenzo, el “Pampa Biaggio” realizaría una variante clave en sus once iniciales, la salida de Rubén Botta por una molestia y el ingreso de Nicolás Reniero.

El encargado de impartir justicia será Fernando Echenique quien ya dirigió al “Globo” en doce oportunidades, y acumula una racha de nueve victorias, un empate y dos derrotas. El último encuentro que pitó con Huracán en cancha fue en la derrota 3 a 1 ante Independiente de Avellaneda por la primera fecha de este torneo. El referee de 37 años también tiene un “score” positivo dirigiendo a San Lorenzo con un total de trece partidos: diez victorias, un empate y dos derrotas. En el último partido que dirigió al “Cuervo” ganó 2 a 1 ante Tigre.

Contando el amateurismo y el profesionalismo ambos equipos se enfrentaron en 209 cotejos, donde Huracán salió victorioso en 60 oportunidades, convirtiendo 280 goles y San Lorenzo ganó 94 veces, y anotando 375 “tantos”. No se pudieron sacar ventaja en 41 ocasiones.

El último encuentro entre estos dos clubes fue en la recordada fecha veinticuatro en la cual se disputaban todos los clásicos de nuestro en el campeonato 2016/2017 donde el “Ciclón” venció 1 a 0 con gol de Marcos Angeleri a los trece minutos de la segunda etapa.

La última victoria “Quemera” ante el “Azulgrana” fue en 2015 1-0 con un golazo de tiro libre de Patricio Toranzo a los veintiséis minutos del complementario, partido también correspondiente a la denominada fecha de los clásicos.

Para concluir con el historial, el primer partido jugado entre estos dos equipos fue el 1 de Abril de 1915 en cancha “Globo”, donde por ese entonces el fútbol todavía se practicaba como un deporte amateur, con victoria de Huracán por 3 a 1, los tantos de Acevedo, Salvarredi y Laguna para el local, y Gianella, el de San Lorenzo.

Posibles formaciones:

Huracán: Marcos Díaz; Christian Chimino, Carlos Matheu, Martín Nervo, Carlos Araujo; Israel Damonte, Adrian Calello, Mauro Bogado, Nicolás Silva; Pussetto y Chávez.

DT: Gustavo Alfaro.

San Lorenzo: Nicolás Navarro; Paulo Díaz, Fabricio Coloccini, Matías Caruso, Gabriel Rojas; Franco Moyano, Robert Piris Da Motta, Nahuel Barrios, Fernando Belluschi; Nicolás Reinero y Nicolás Blandi.

DT: Claudio Biaggio.