Entrevista. Marcos Díaz: "Mi único objetivo es ascender con Huracán"

¿Puede un arquero convertirse en ídolo en tan sólo seis meses? Marcos Díaz es un fiel ejemplo de ello: con sus actuaciones en el torneo pasado, uno de los protagonistas mas importantes en la remontada del equipo y los seis penales atajados en las últimas dos rondas de la Copa Argentina.

Proveniente de Colón de Santa Fe y con un breve paso por Gimnasia de Jujuy, llegó a Parque Patricios “gracias al Turco Mohamed que confió en mí. Fue un reto lindo que me propuse y por suerte me salió bien”.

A pesar de que hoy Huracán no se encuentra en las ubicaciones de ascenso y no consigue los resultados esperados, el vínculo con la hinchada se mantiene inquebrantable. Cómo vive el esta situación, qué objetivos se propuso y muchas cosas más en esta entrevista en exclusiva para VAVEL.com.

Pregunta: ¿Cuál es tu arquero referente?

Respuesta: Mi referente es Óscar Córdoba porque siempre me gusto su estilo de atajar, su personalidad y realmente ese arquero para mí es el mejor.

P: ¿Cómo fueron tus inicios en el arco?

R: Siempre que tengo noción desde mi niñez siempre me justo atajar. No sé si habré visto atajar a alguien o algo por el estilo. De chiquito siempre ataje, nunca le tuve miedo a la pelota e iba a jugar al futbol con amigos de mi hermano que son más grandes que yo. Pero mi hermano cuando me fui a probar en Colón, no quiso que ataje. Me tuve que probar de delantero y quedé pero siempre me gusto atajar.

P: ¿Cómo te describis como arquero?

R: Soy de jugar muy adelantado y trato de ser el último defensor del equipo, desde chiquito me acostumbre, puede ser que porque mis primeros pasos de futbolista fueron como central y conozco un poco más del espacio por haber jugado en esa posición. Es una técnica para transmitir tranquilidad a mis defensores de que si los pasan no tienen que correr tanto para atrás porque estoy dándole el apoyo a ellos también.

P: Su primera aparición en el arco de Huracán fue en la primera rueda contra Ferro en condición de visitante. A los 5 minutos Marcos descolgó un centro y al caer sufrió un desgarro.

R: La verdad que hasta el día de hoy no entiendo que pasó, realmente son cosas del destino pero como siempre digo: para ser jugador de fútbol primero tenés que ser muy fuerte de la cabeza porque van a pasar muchas cosas: lesiones e injusticias. Yo pase por todas, mas injusticias que lesiones pero nunca me había desgarrado, fue algo ilógico por donde fue la lesión sin ninguna molestia y sin ningún tipo de exigencia en la jugada. Me propuse recuperarme lo antes posible y a las 2 semanas y media ya estaba adentro de la cancha. También son fundamentales los seres queridos que te apoyan siempre.

Su reaparición fue en San Juan frente a San Martín, Marcos cree que ahí “fue el clic del equipo, no se estaba jugando bien y se cometían muchos errores importantes. Hubo una larga charla y cambió la mentalidad”.

P: ¿Cómo fue el debut de local contra Ferro?

R: Como son las cosas de la vida, una rueda entera para volver a jugar de titular. En ese momento se me cruzaron por la mente un montón de cosas. Traté de estar lo más tranquilo posible pese a los nervios por ser el primer partido, ese día era especial: debut, cancha de Huracán y no veníamos muy bien y la ansiedad de que empiece el partido, toda una sumatoria de cosas pero se logró el gran debut de los 90 minutos.



P: ¿Cómo viviste el vínculo que se generó con el hincha de Huracán?

R: La gente desde ese partido contra Ferro siempre me trató muy bien. Soy medio “kamikaze” y me gusta salir mucho. En los primeros partidos la gente se asustaba pero fueron pasando los partidos y se acostumbraron; pero a pesar de eso la gente de Huracán siempre estuvo muy bien conmigo tanto adentro como afuera de la cancha.



P: ¿Qué sentís cada vez que llegas al arco que da a la tribuna Ringo Bonavena?

R: Es algo hermoso, es una sensación inexplicable que a cualquier jugador se le pone la piel de gallina. A uno lo llena de orgullo el cariño que recibe en este poco tiempo. Son 6 o 7 meses que atajo de titular y que ya la gente te tome ese cariño me deja tranquilo porque significa que estoy haciendo las cosas bien. Trató de disfrutarlo día a día porque no pasa en todos lados y hay que aprovecharlo.

P: Luego de atajar ocho penales en un año, ¿cuál es tu secreto?

R: Es técnica y se trabaja, de hecho después de los entrenamientos con mis compañeros nos quedamos pateando penales. Yo también trato de acordarme depende el jugador que sea como patea en los casos que los vi patear en alguna oportunidad. Espero hasta último momento, confío en la potencia de piernas que tengo y juego con la desesperación del jugador. Son varias cosas que se trabajan con el paso del tiempo, práctica tras práctica.

P: A eso se agrega que por Copa Argentina en las dos tandas estabas lesionado.

R: En las dos tandas de penales venía arrastrando una molestia muy dolorosa, terminaba los partidos muy mal, ya es una costumbre mía atajar lesionado. Contra Estudiantes fue cuando peor estuve, se me había contracturado otro músculo además de la dolencia que tenía y se me estaba complicando para atajar. Teníamos que esperar que termine y que no lleguen tanto.



P: A pesar de eso, le tapas un mano a mano a Carrillo en el último minuto del partido.

R: Por más que este cansado o dolorido, en mí puesto tenés que estar atento los 90 minutos del partido, por confiarme me han hecho goles. En ese momento lo que menos se me cruzo por la cabeza era el dolor.

P: ¿Cuáles son las atajadas que más te marcaron en Huracán?

R: Son 2 jugadas que me marcaron: el primer penal que atajo contra Independiente a Montenegro, por lo que significó ya que sirvió para ganar un partido decisivo de visitante.

El penal que atajo contra Patronato y el rebote, porque veo para donde sale la pelota y trato de levantarme y achicarle el ángulo lo más que pude a Arraya, me la jugué a que me pegué a donde sea, me tire con todo el cuerpo y por suerte lo pude atajar.

P: ¿Y el partido más importante?

R: La final contra Independiente por lo vivido en el semestre, se logró llegar a esa instancia, lamentablemente no conseguimos el objetivo pero fue sin duda el partido que creo quería jugar todo el mundo como sea, el contexto era importante. Regalamos el primer tiempo y lo pagamos caro, lamentablemente no pude atajar el mano a mano pero si el equipo hubiera estado un 10% de lo que veníamos jugando lo ganábamos.

P: Por semifinales se viene Atlético Rafaela, ¿están pensando en ese partido?

R: No pensamos en el partido contra Atlético Rafaela, sabemos que va a ser muy lindo jugar una semifinal. Somos conscientes que tenemos que empezar a ganar en el campeonato para acomodarnos en la tabla, no estamos donde quisiéramos o merecemos estar, hemos jugado partidos buenos y no se nos dio el resultado.

P: ¿Por qué no se logran los mismos resultados del año pasado a pesar de mantener la base del equipo?

R; No se vio mucho la influencia de la rotación de los jugadores porque el equipo siempre se paró igual, intentó jugar de la misma forma, se crearon situaciones que no pudimos concretar y la pagamos caro. El único partido que se jugó mal y merecimos perder fue contra Unión. La suerte no estuvo de nuestro lado y fuimos perjudicados por los árbitros.:contra Sarmiento el primer gol era offside, la gente no lo ve pero son varias cosas que nos tocaron juntos que hoy nos estamos lamentando.

P: ¿Cómo está el equipo de cara a lo que resta del torneo?

R: El equipo está bien, en estos últimos partidos a pesar de no mostrarlo en los resultados, se juega bien. Con la cabeza siempre en positivo que si hacemos las cosas bien y no cometemos errores las cosas se van a dar. El grupo es espectacular, muy unido, no hay subgrupos y todos somos iguales. Eso queda demostrado día a día. Puertas para adentro si el técnico no viera esa unidad en el grupo se hubiera ido en los momentos difíciles.

P: ¿Cómo es tu relación con Kudelka?

R: Darío desde el primer minuto me dio la confianza. Voy a estar agradecido eternamente, porque estoy acá porque el confío en mi.

P:¿Cuáles son tus objetivos?

R: Mi objetivo es ascender con Huracán, por eso me quede a pelear y quiero llegar a Primera y estar en la historia de un club grande, es algo muy lindo que todo jugador quiere. Tomarme revancha y volver a Primera. No quiero pensar más allá de eso, lo primero es ascender y jugar en primera con esta camiseta.