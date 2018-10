La bronca de Holan: "Si digo lo que pienso, soy un llorón"

El conjunto de Avellaneda tuvo la posesión del balón en el primer tiempo, atacó agresivamente lo que produjo varias ocasiones claras de gol aunque le faltó eficacia a la hora de definir. En el segundo tiempo los visitantes quedaron parados totalmente para el contraataque, en una jugada que comenzó desde un lateral, los defensores del Rojo se distrajeron y ocasionó un centro a la cabeza de Jadson para marcar lo que sería el 1-0.

El entrenador de Independiente habló en conferencia de prensa sobre el arbitraje, los jugadores que volvieron de sus lesiones y lo que se viene.

"Tuvimos el control del juego durante la mayor cantidad de tiempo del partido, creamos siete u ocho situaciones muy claras de gol, más un penal y un gol anulado. El equipo llegó, tuvo volumen de juego y por ahí nos faltó eficacia para anotar cuando lo merecíamos", analizó el partido.

“Al línea le dije que 'somos visitantes', da mucha impotencia. Si digo lo que pienso, soy un llorón; me molesta, me fastidia, pero tampoco me puedo hacer el distraído. No puedo ser políticamente correcto”, refiriéndose al línea Carlos Pastorino.

“Creo que claramente lo que pasó el domingo se vio que no fue penal, pero extrañamente mandaron al árbitro al Nacional B. Fue un castigo y no un premio”, comentó por la decisión de bajar a Ariel Penel.

“Martín está volviendo de la lesión, no lo veía con la explosión que tiene normalmente, jugó 70 minutos el fin de semana y la verdad pensé que con Maxi le podíamos dar junto al Puma más presencia en el área” dijo Holan sobre los cambios en el partido.

“El viernes evaluaremos como está el equipo y el lunes pondremos en cancha a quienes estén bien físicamente. Quedan 4 finales de la Superliga y 3 de la Libertadores” comentó el DT para lo que viene en el futuro.