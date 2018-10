¡Feliz cumple, Comizzo!

El flaco lo trajo al Flaco. César Luis Menotti fue quién pidió por sus servicios allá por 1988 cuando el oriundo de Reconquista atajaba en Talleres, el club donde inició su carrera profesional. Por su actitud extravagante que lo caracterizó, fue resistido en sus primeros partidos en River pero con el tiempo se fue ganando el cariño de los hinchas. Sin dudas, el partido más recordado será el Superclásico del 5 de febrero de 1989: River visitaba La Bombonera con una campaña lejos de los primeros puestos - Noveno con 30 puntos en la fecha 21 - cuando su rival peleaba el campeonato con Independiente; tras empatar 0-0 con un gol mal anulado a Passarella de tiro libre, Angel atajó 3 penales en la definición (de esa manera se resolvían los empates en ese entonces) para darle una gran alegría al Millonario hundiendo al máximo rival que no lograría el título.

La temporada siguiente, se consagra campeón de la temporada 1989/90 y sus buenas actuaciones le dieron un regalo sorpresa: Por la lesión de Nery Pumpido viaja a Italia aunque no juega ni un minuto en el mundial donde se destacó Sergio Goycochea.

Tras un año en Tigres de México, retorna al Millonario donde se gana el Apertura 1991, pero dos años después por diferencias poco claras con el DT de ese momento y ex compañero Daniel Passarella se alajería del club: "Lloré el día que me fui de River. El tiempo pone las cosas en su lugar. Con Passarella tuve una amistad muy fuerte. Una relación como nunca había tenido con otro técnico. En mi interior está perdonado, porque tampoco podía vivir envenenado. El no opacó mi carrera, más bien la retrasó un poco" comentó años después en una nota para La Nación.

Se exilió ese semestre en América de Cali, volvió al país para atajar en Banfield y luego se daría una vuelta más por el fútbol mexicano (León y Monarcas Morelia, donde salió campeón) para volver a Nuñez de la mano de Ramón Díaz quien confió en él a pesar de su edad - 40 años en ese entonces- y luego esa confianza le daría frutos ya que El Flaco además de campeón del Clausura 2002 se convirtió en el arquero menos vencido. Si bien formó parte del plantel campeón del Clausura 2003, el ingeniero Pellegrini lo marginó del arco para darle lugar a Buljubasich y Costanzo; tras 207 partidos donde consiguió 4 títutulos producto de tres ciclos en el club se iba enojadoa Atlético Rafaela para terminar con su carrera bajo los tres palos.

En su paso por La Banda, impuso 4 de las 9 rachas más extensas sin recibir para un arquero de la institución: 763 minutos en 1992 (le faltaron 26 minutos para alcanzar el récord de Amadeo Carrizo en 1968), 675 en 1989 y en 566 minutos estuvo con la valla invicta en 1989: peró lo superó reciente Franco Armani logrando este año una marca de 620 minutos.

Desde 2008 es director técnico y consiguió dos titulos, uno local en Universitario de Perú en 2013 y al año siguiente la Supercopa de México con Monarcas. También pasó por Talleres de Córdoba, Querétaro de México y Universidad César Vallejo en Perú, su último club.

* LAS MEJORES ATAJADAS Y FRASES DE ANGEL DAVID: