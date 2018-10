Marcelo: "Si dijera que el balón no me pegó en la mano estaría mintiendo”

Tras quedarse con la serie los jugadores del Real Madrid realizaron declaraciones donde ante un gesto de sinceridad total, el lateral Marcelo reconoció a los medios que la acción que el vestuario del Bayern en pleno reclamó como penal al borde del descanso debía haber sido sancionado como tal. “Sí, el balón me dio en la mano y si me dio en la mano fue penal”, explicó el brasileño, que podía haberse escudado en la intencionalidad de la acción, pero que no tuvo reparos en señalar el error de apreciación cometido por Çakir: “Si dijera que el balón no me hubiera pegado en la mano estaría mintiendo”.

Además, destacó las actuaciones de Keylor Navas y Karim Benzema como los jugadores claves para acceder a la final de la Liga de Campeones, y destacó el sufrimiento que pasaron para eliminar al Bayern Múnich. "Estoy muy contento por Keylor y Karim, merecían tener un partido así. El fútbol a veces es difícil, estas bien y fallas, estoy contento por ellos”.

"Estamos muy contentos, era nuestro objetivo llegar a otra final, hemos trabajado y sufrido muchísimo para lograrlo. Ha sido un partido muy duro pero estamos en otra final. Nos hemos medido a un rival muy duro, había mucha tensión por si marcaban y hemos sufrido con mucho trabajo, sabiendo lo que estábamos haciendo.", dijo.

Además del lateral habló la figura del partido, el arquero Keylor Navas quien mostró la satisfacción pos su actuación y además destacó cuales fueron las jugadas más difíciles, por ello el arquero manifestó: "Estoy muy feliz, doy gracias a Dios. "La verdad que fue muy difícil. Son un gran equipo, sufrimos mucho y estamos en la final que es lo que queríamos". Además sobre la final concluyó, "El escudo no gana títulos. Hay que respetar al rival. En lo personal, he logrado levantarme" y agregó, "Los que hemos tenido la suerte de jugar una final y levantar la Copa sabemos que ese momento es único".

Si hay alguien que la pasó mal fue Lucas Vázquez sobre todo en el primer tiempo, "Sabíamos que iba a ser complicado. Ya demostraron que sin un gran equipo. Fuimos superiores en el cómputo global de la eliminatoria". Sobre la posible vuelta de Carbajal manifestó, "Que se recupere lo antes posible, que lo necesitamos".