Jugadores 'Xeneizes' en un Mundial

El DT de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli, dio a conocer en el día de hoy la lista de 35 jugadores, que se reducirá a 23, faltando nada menos que un mes para la cita en Rusia. En dicha nómina se encuentran dos jugadores Xeneizes, Cristian Pavón y Pablo Pérez. El entrenador decidirá si serán parte de los 23 que vayan al Mundial. Por ello, repasamos todos los jugadores de Boca que tuvieron presencia en una Copa del Mundo.

No tan lejos, prácticamente en el último Mundial de Brasil 2014, el conjunto Albiceleste que era dirigido por Alejandro Sabella, tenía entre sus 23 representantes a dos jugadores del equipo de la Ribera, los cuales eran Fernando Gago y el arquero Agustín Orión. El mediocampista disputó seis de los siete partidos en la copa, Argentina llegó hasta la final, ingresando en la mitad de ellos desde el banco de suplentes. El único que no jugó fue ante Holanda por la semifinal, fue titular ante las selecciones de Irán, Nigeria y Suiza. El arquero, por su parte, fue llevado como tercera opción en su puesto, por lo que no tuvo ninguna oportunidad en toda la competencia.

En Sudáfrica 2010, Diego Armando Maradona llevó a dos ídolos de Boca, Martín Palermo y Clemente Rodríguez, ambos jugaban por primera vez en este torneo. El lateral izquierdo estuvo presente en el último partido de la fase de grupos, fue ante Grecia, donde jugó desde el arranque. Para el máximo goleador histórico del Xeneize, fueron tan sólo diez minutos en el mismo, pero ese mínimo tiempo le alcanzó para poder convertir un gol, el segundo, en lo que iba a ser el 2 a 0 definitivo para sellar el pase a octavos. El equipo llegaba hasta los cuartos de final, donde cayó ante Alemania.

En el año 2006 la cita era en Alemania, entre los convocados de José Pekerman se encontraban nuevamente dos jugadores del plantel azul y oro. Los nombres esta vez eran Roberto Abbondanzieri, uno de los mejores arqueros en la historia del club, y Rodrigo Palacio, el delantero pasaba por un gran momento. El Pato, atajó en todos los encuentros de Argentina, no pudo completar el quinto por lesión, recibiendo apenas dos goles, uno por parte de Costa de Marfil (2 a 1) y el otro ante México (2 a 1). La Joya, su apodo en ese entonces, estuvo 27 minutos en cancha, en el debut frente a Costa de Marfil, ingresando a los 19´ST por Hernán Crespo, y no convirtió. En este plantel se encontraban también Nicolás Burdisso y máximo ídolo de Boca, Juan Román Riquelme, aunque con las camisetas del Inter de Milán y del Villarreal respectivamente.

Para el Mundial de Estados Unidos 1994, el entrenador, Alfio Basile, en su nómina de 23 solamente contaba con un jugador del club, Alejandro Mancuso. El volante ingresó desde el banco en dos encuentros, en el debut con goleada a Grecia por 4 a 0, y en la victoria contra el seleccionado de Nigeria por 2 a 1. Ese Mundial es recordado por ser el último de Diego Armando Maradona.

Mundial de Italia 1990, uno de los defensores en ese plantel era nada menos que Juan Simón, único en todo ese equipo que provenía del club de la Ribera. Dijo presente en toda la copa del mundo, era parte del once inicial, nunca estuvo como suplente. El zaguero no pudo convertir goles, y se llevó una tarjeta amarilla en el duelo ante Yugoslavia por los cuartos de final.

México 1986. Argentina alcanzó el objetivo, ser campeón del mundo, venciendo a Alemania en la final por 3 a 2. El DT en ese plantel campeón era Carlos Salvador Bilardo, entre sus filas tenía a los volantes, Carlos Daniel Tapia y Julio Olarticoechea. El Chino, era suplente en esta selección, pero ingresó en el debut vs Corea del Sur, con victoria 3 a 1, y en los cuartos de final vs Inglaterra, triunfó 2 a 1 con la recordada Mano de Dios y la famosa frase "Barrilete cósmico". Por su parte el Vasco, fue una de las piezas clave en el título, estuvo presente en cada uno de los enfrentamientos, de las instancias, y como titular, no marcó goles.

Para los mundiales de Inglaterra 1966 y Chile 1962, Boca aportó los siguientes jugadores: el arquero Antonio Roma; el defensor Silvio Marzolini; los mediocampistas Carmelo Simeone y Antonio Rattín; los delanteros Alfredo Rojas y Alberto González, el primer volante y delantero nombrados no fueron parte de la anterior cita. Para la copa en Inglaterra, el Xeneize fue donde más jugadores aportó, un total de seis. Sumando ambos mundiales, el arquero recibió cinco goles en seis partidos en el arco. Marzolini tuvo siete presencias, siempre como titular. Rattín, sólo disputó un encuentro, ante Inglaterra, en 1962. En 1966, fue titular y capitán en las cuatro ocasiones, siendo expulsado en el último partido justamente contra los ingleses. González apenas sumó un partido en su primer torneo, pero al siguiente llegó a participar de los cuatro, era parte del once inicial, aunque no pudo anotar ningún tanto. Rojas y Simeone fueron los únicos en no tener oportunidad de participar, donde no sumaron minutos.

Otros jugadores aportados a la selección fueron: Julio Elías Musimessi, Juan Francisco Lombardo, Federico Edwards y Eliseo Mouriño, en Suecia 1958. Ramón Muttis, Pedro Arico Suárez, Roberto Cherro y Mario Evaristo (un gol a Chile), en la primera edición, en el año 1930 con sede en Uruguay.