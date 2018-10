A través de un vídeo, la FIFA dio a conocer la frase que va a llevar cada seleccionado en el micro durante la Copa del Mundo. Estas son personalizadas, y estarán presentes en cada viaje que los traslade desde los predios donde entrenan hasta los aeropuertos, los estadios y cualquier otra parte de Rusia. Esto viene siendo una costumbre, desde los últimos tres mundiales, donde se lleva una frase motivadora y un color que identifique al país que viaja en ese micro.

Los slogan que fueron utilzados en las ediciones anteriores fueron los siguientes: para el Mundial de Alemania 2006, se llevó la frase, "Pónganse de pie, Argentina avanza". Para el año 2010, en Sudáfrica, se utilizó "Última parada, la gloria". Y para el Mundial pasado, Brasil 2014, la Selección Argentina tenía "No somos un equipo, somos un país". Para esta nueva edición en Rusia 2018, la frase motivadora que va a acompañar al conjunto Albiceleste es, "Unidos por una ilusión".

Para elegir este slogan, Hyundai y FIFA, organizaron un concurso a nivel global, donde todos los hinchas podían participar. El mismo recibió más 160.000 participantes de todo el mundo, entre los cuales 12.000 de ellos eran para elegir el lema del transporte que utilizará el seleccionado argentino. El concurso se llamó Be There With Hyundai, y el creador de la frase ganador fue Nicolás Di Biase. Las otras que competían junto a "Unidos por una ilusión", eran "La ilusión de un país está en marcha" y "Magia en movimiento".