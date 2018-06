Chino DT: comienza a definirse el cuerpo técnico

En medio del receso por el inminente inicio del Mundial de Rusia 2018, la dirigencia de Estudiantes comenzó a trabajar de cara al próximo semestre. Entre nombres de jugadores que podrían llegar o emigrar, en el Pincha hay un tema principal y es el armado del cuerpo técnico que se hará cargo del equipo. Tras la salida de Lucas Bernardi y la imposibilidad de contratar al ex director técnico albirrojo Mauricio Pellegrino (asumirá en el Leganes español), Leandro 'Chino' Benítez será oficialmente ratificado en el puesto antes del fin de semana.



Con Benítez como DT y cabeza de grupo confirmada, la dirigencia a cargo de Verón busca rodear al Chino con nuevas caras y buenos profesionales para dar un salto de calidad en el cuerpo técnico. El primer nombre que surgió fue el de el Profe Blanco, preparador físico de Estudiantes y el seleccionado argentino de la mano de Alejandro Sabella, actualmente trabajando en Independiente junto a Ariel Holan. Pese a los rumores de que la relación Blanco - Holan no era buena, su salida no era sencilla y en Estudiantes desistieron su contratación.



El segundo nombre en la lista era el del Profe Kohan, justamente el ex ayudante de Holan, campeón de la Copa Sudamericana con el Rojo de Avellaneda. Tras algunas reuniones entre los dirigentes y el preparador físico, se llegó a un acuerdo y Kohan será parte del equipo de Benítez. El Profe fue compañero de Alejandro Sabella en el cuerpo técnico de Daniel Pasarella, y las charlas con Sabella lo acercaron más al Pincha.



Por otro lado, pese a que se buscó un ayudante de campo como Córdova (quien no aceptó la oferta), el acompañante será el tucumano Juan Krupoviesa, quien lo venía haciendo junto a Benítez en los interinatos en Primera. El DT de Estudiantes llegará de sus vacaciones en los próximos días, sellará el acuerdo con el club, y confirmará a quienes lo acompañarán. La dupla Camino - Gugnali sonó, pero hasta el momento nada hace creer que se sumarán a Estudiantes.