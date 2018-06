Guía selección sueca 2018: juntos por un sueño

La Selección de Suecia formará parte de las 32 selecciones que integrarán el Mundial de Rusia 2018, será su duodécima participación en citas mundialistas. Luego de una clasificación muy complicada, dejando atrás en el repechaje a Italia, el equipo sueco ingresó al Mundial y estará en el Grupo F junto a Corea del Sur, Alemania y México. Suecia, a pesar de no haber tenido grandes participaciones en los últimos Mundiales, ha terminado en segundo lugar en una ocasión y semifinalista en otras tres.

Los 23 'Vikingos'

Janne Andersson, entrenador de la Selección sueca, dio la lista de los 23 elegidos para disputar el Mundial. La lista está integrada por:

Arqueros: Robin Olsen (Copenhague, Dinamarca), Karl-Johan Johnsson (Guingamp, Francia) y Kristoffer Nordfeldt (Swansea, Inglaterra).

Defensores: Mikael Lustig (Celtic, Escocia), Victor Nilsson Lindelöf (Manchester United, Inglaterra), Andreas Granqvist (Krasnodar, Rusia), Martin Olsson (Swansea, Inglaterra), Ludwig Augustinsson (Werder Bremen, Alemania), Filip Helander (Bologna, Italia), Emil Krafth (Bologna, Italia) y Pontus Jansson (Leeds, Inglaterra).

Volantes: Victor Claesson (Krasnodar, Rusia), Jimmy Durmaz (Toulouse, Francia), Emil Forsberg (Leipzig, Alemania), Sebastian Larsson (Hull, Inglaterra), Gustav Svensson (Seattle, Estados Unidos), Albin Ekdal (Hamburgo, Alemania), Oscar Hiljemark (Genoa, Italia) y Marcus Rohdén (Crotone, Italia).

Delanteros: Marcus Berg (Al-Ain, Arabia Saudita), John Guidetti (Alavés, España), Isaac Kiese Thelin (Waasland-Beveren, Bélgica) y Ola Toivonen (Toulouse, Francia).

Los 11 que buscarán llegar al Valhalla

El equipo sueco posee un gran plantel, con una gran particularidad de que ninguno de los jugadores convocados se desempeña en el medio local. A pesar de tener un gran equipo, tan solo 11 jugadores son los que disponen de la chance de entrar como titulares. El equipo más posible que pare Andersson en el debut frente a Corea del Sur será un 4-4-2 y los nombres que lo integrarán serán: Olsen; Augustinsson, Granqvist, Lindelof, Lustig; Forsberg, Johansson, Larsson, Claesson; Toivonen, Berg. Dt: Jan Andersson.

El pueblo no tendrá a su Rey

Jan Andersson tomó una decisión que demuestra que tiene un gran carácter. El técnico de Suecia dejó fuera de los 23 convocados a quien puede ser uno de los mejores jugadores de la historia de esta nación, Zlatan Ibraimovic. El jugador que jugó en varios de los mejores clubes del mundo como el Barcelona, Inter o Manchester United, participó de dos mundiales: Corea-Japón en 2002 y Alemania en 2006, además de haber participado en cuatro Eurocopas. El delantero histórico participó en 116 encuentros y marcó 62 goles con la camiseta de la Selección. Además de haber ganado el premio al mejor jugador extranjero de la Serie A, haber sido nominado para el Balón de Oro en varias ocasiones, formar parte del equipo ideal de la UEFA, entre otros tantos premios que cosecha el sueco.

Zlatan Ibraimovic fue consultado por la prensa, sobre el hecho de no haber sido convocado para el Mundial de Rusia y dijo: “Todos los grandes jugadores están en la Copa, pero Zlatan no está, debería estar allí, pero no está. Sin embargo, sigo con el récord de goles en la selección, gané lo que gané". Luego continuó: “Si no sé hacer las cosas colectivamente, que he jugado en los clubes más grandes del mundo, sé como ganar, lo hago bien, créanme", sentenció el sueco con la soberbia que suele acostumbrar.

Por último habló sobre el supuesto cambio generacional que se está dando en la selección lo cual fue el motivo principal para relegarlo: “La Copa del Mundo es la gran fiesta del fútbol mundial, la prensa dice que la selección está mejor sin mí, esa es la mentalidad de los medios suecos, no tengo un nombre o actitudes típicamente suecas, pero gané lo que gané".

Análisis de la selección de Suecia