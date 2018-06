Camino a Rusia de Croacia 2018: dura travesía

El camino de la Selección de Croacia para llegar a Rusia 2018 no fue nada sencillo. Aunque no tuvo un grupo complicado en las Eliminatorias de la UEFA, el equipo dirigido por Zlatko Dalić no pudo clasificar directamente, por lo que fue al repechaje. En cuanto a los amistosos de preparación, deberá cambiar el rumbo y mejorar algunos cosas si quiere llegar de la mejor manera.

El combinado croata fue parte del Grupo 9 en las Eliminatorias del viejo continente, quienes lo acompañaban eran las selecciones de, Islandia; una de las grandes revelaciones del fútbol europeo en los últimos años, Ucrania, Turquía, Finlandia y, quizás el equipo más accesible de esta zona, Kosovo.

La primera rueda, al ser ida y vuelta juegan diez fechas cada grupo, no empezó de la forma que esperaba el conjunto de Zlatko Dalić, igualó en un tanto ante Turquía como local. Pero iba a recomponerse con cuatro victorias de manera consecutiva, y además sin recibir un solo gol en los mismos. Los triunfos fueron frente a, 6-0 vs Kosovo, 1-0 vs Finlandia, ambos de visitante, 2-0 vs Islandia y 1-0 vs Ucrania, estos dos últimos en casa.

La segunda rueda terminó siendo todo lo contrario a la anterior, ya que fue en la que se le complicó de manera increíble la clasificación directa. La caída ante los Vikingos, Islandia, 1 a 0 empezaba a emparejar el grupo. Parecía levantar y recuperar la punta, cuando venció por la mínima a Kosovo, pero la derrota 0-1 vs Turquía y el sorpresivo empate en uno frente a Finlandia, sellaban su futuro. A pesar de ganarle 2-0 a los ucranianos, terminaba segundo y por lo tanto iba al repechaje. Finalizó con 20 puntos, 6 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Convirtió 15 goles y recibió tan sólo 4, al que menos le marcaron.

En la repesca, se encontraba con Grecia, partido de ida y vuelta. El primer encuentro quedó a favor de Croacia, goleada, un contundente 4 a 1 como local, con el que se acercaba cada vez más a Rusia. En casa de los griegos fue un empate sin goles, esto le daba el boleto para la Copa del Mundo.

Los amistosos previos, de preparación, para la cita mundial, no dejaron resultados positivos para los croatas. Los europeos disputaron, hasta hoy, tres amistosos, de los cuales ganó uno y perdió los restantes, apenas convirtió un gol. Su única victoria fue contra México por 1 a 0, luego fue derrotado por Perú y Brasil, ambos por el resultado de 2 a 0. Este viernes, jugará el último partido antes del debut mundialista, va a enfrentar a Senegal.