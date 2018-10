Claudio Caniggia: "Creo que el público se identificaba mucho más con los jugadores de antes"

Ex Boca y River, un referente de la Selección Argentina, Claudio Caniggia fue entrevistado por el sitio de la FIFA. El Hijo del viento, como muchos le decían, fue el socio de Diego Armando Maradona. Estuvo presente en tres mundiales, los cuales fueron, Italia 1990 (fue subcampeón), Estados Unidos 1994 y Corea del Sur-Japón 2002.

El Cani, convirtió uno de los goles más recordados por los hinchas argentinos en la historia de los mundiales, frente a Brasil en Italia 1990. Con ese tanto, Argentina clasificó a los cuartos de final de dicho mundial.

Y el jugador recordó como vivía las semanas previas a un Mundial: "Es extraordinario. Esa sensación no la sentís con ningún otro evento. Lo mío era excitación pero tranquilidad también. Nunca me pudo la presión. Hay tipos que duermen menos a medida que se va a acercando el debut hasta que se sueltan. O no se sueltan nunca, que ha pasado", dijo entre risas. "Jugadores que eran titulares inamovibles y que después no han jugado más. La Selección es algo diferente por más que juegues grandes campeonatos con tu equipo", comentó Cani.

Como era el futbolista en tiempos anteriores, en cuanto a personalidad y lo que generaban en el hincha declaró: "Por ahí el futbolista era más salvaje y transmitía mucho más. Creo que el público se identificaba mucho más con los jugadores de antes que con los de ahora. No hablo sólo de Argentina. Será una cuestión generacional. Pasábamos por situaciones más salvajes, no estaba tan organizado el fútbol pero nos adaptábamos perfectamente al desorden. Sabíamos lidiar con cualquier tipo de situaciones. Sólo importaba la camiseta y representábamos a millones".

Sobre aquel plantel subcampeón en 1990, donde se decía que era un equipo con suerte, opinó: "Nadie nos pasó por arriba. Sólo Brasil en octavos en los primeros 45 minutos. Tuvimos muchas situaciones negativas: Maradona, Ruggeri y Burruchaga llegaron lesionados. Pumpido se rompe. ¡Campeones del mundo con miles de problemas! Algunos sin entrenarse, infiltraciones, cambios en el equipo titular. ¡Fue terrible! ¿Qué equipo pasa por todas esas situaciones en un Mundial? Pero reaccionamos de manera increíble y casi ganamos el Mundial. Es el máximo ejemplo que viví de fortaleza psicológica y de superación de adversidades".

En cuanto al gol a Brasil, en Italia 1990 exclamó: "Es extraordinario, me llena de satisfacción y orgullo. Yo considero también muy importante el de la semifinal contra Italia pero, además de Brasil ser el rival histórico, fue increíble porque es una secuencia que nace del mediocampo en la que ves cinco brasileños y dos argentinos. Fue una jugada espectacular. Parecían muñequitos en la PlayStation. Se junta con la mística del partido, lo que pasó en el primer tiempo y eso hace que perdure".

Caniggia practicó atletismo de chico, y comentó cuanto influyó eso en su juego: "No la usé conscientemente pero sí me sirvió. Tenía una forma rara de correr. Agachado, apoyaba la punta de los pies cuando salía porque creía que así arrancaba más rápido. Me enganchaba con el pasto. Eso por haber corrido 100 y 200 metros. También me benefició en el freno, en los cambios de dirección. El salto en largo también para saltar y anticipar a los defensores".

En respuesta a si hay otro jugador con sus características, opinó lo siguiente: "No, porque cada vez hay menos gente que juegue por afuera. Es algo que deberíamos recuperar. Tener un wing bueno, rápido, te da muchas posibilidades de crear problemas. Por el medio hay mucha gente, es más complicado".

Además, comentó del Mundial que espera ver: "Un Mundial ofensivo, lindo. Hay buenos equipos que han apostado por ir para adelante y tienen los jugadores para hacerlo. Que se les exige atacar y lo van a hacer. Después de octavos de final puede haber más especulación. Pasará con los que se sientan inferiores y es normal".

Consultado por las debilidades de los favoritos, tiró: "Yo los veo bastante bien a estos equipos, sólidos. Nosotros tenemos algún problemita todavía, pero nadie es invencible. No sé si llamarlo Talón de Aquiles pero siempre hay algo. Hay errores. A Italia en el ´90 nadie le había hecho un gol y nosotros le ganamos. La clave es la fortaleza mental".

"Lo mejor es que los jugadores más decisivos intimidan a cualquiera. Tienen un nombre y nadie se confía con ellos. Los equipos no piensan "a Higuaín lo critican en Argentina". Piensan "es el goleador de la Juventus". Lo peor que tenemos es que no hemos logrado solidez defensiva y que algunos puestos no están definidos", agregó.

Le dijeron las frases "a Messi le falta la heroicidad de Maradona" y "los compañeros de Messi no lo acompañaron como si hicieron los de Diego". Finalizado eso, fue preguntado con cual estaba más de acuerdo, y eligió: "Los compañeros no acompañaron a Messi como acompañaron a Maradona. Considero eso".

La preparación para estar a la altura de una estrella mundial, como lo fue Maradona confesó: "Yo sabía que Maradona era el genio total del fútbol pero no pensaba si iba a estar a la altura. Jamás. Cada uno tiene una responsabilidad, aunque juegue poco. No se le puede dar toda a Messi porque entonces ¿para qué estás vos? Mira si yo hubiese pensado en el ´90 que me tenían que llevar los campeones del mundo.¡No! ¿Qué llevarnos? Todos son. Yo soy el delantero de la Selección Argentina, yo también tengo que arrastrarlos a ellos. Mi responsabilidad era esa. Tiene que haber carácter, determinación, ambición, inconsciencia".

El Cani, contó que jugó con una molestía en el '94: "En Estados Unidos ´94 tuve un pisotón en un entrenamiento antes del debut y me quedó el dedo gordo muy hinchado. Jugaba infiltrado. Terminaba el partido y a los 15 minutos no podía caminar. Por eso me lesioné después, por evitar pisar con esa pierna y cargar la otra".

Carlos Bilardo le propusó jugar el Mundial de Sudáfrica 2010. Consultado por si hubiese rendido, respondió: "Tenía 42 años y hacía cuatro y medio que había dejado de jugar. Es incomparable pero para jugar media hora hubiese estado perfecto. Estaba bien entrenado y mantenía la velocidad. Pero no me decidí y me arrepentí. Hubiese sido extraordinario jugar otro Mundial".