Las primeras palabras de los refuerzos en la Bodega

"Estoy muy contento de estar acá y agradecido con la gente de Godoy Cruz. Me encontré con un grupo bien hecho y bueno. Ahora me toca a mí ponerme a disposición de ellos y tratar de hacer lo mejor", fueron las primeras palabras del paraguayo Iván Ramírez, en la conferencia de prensa realizada este jueves por la mañana, en la presentación que el club organizó.

“Soy un jugador ofensivo con mucha llegada al gol, que siempre busca el mano a mano para poder asistir”, de esa manera se presentó Sosa ante la prensa de Mendoza ayer por la mañana en Coquimbito. Comentó además que, en lo físico, siente que todavía no está en su mejor versión: “Si bien venía entrenando, nos falta un poco a los chicos que llegamos recién”.

"Tenía ganas de salir de mi país para seguir cumpliendo sueños", testificó Ramírez

El jugador paraguayo se definió como “volante ofensivo”. Aseguró que, si bien le gusta “pisar el área”, no se olvida de la faceta defensiva del juego “también soy muy aguerrido, me gusta presionar y marcar”. Además, remarcó la importancia de tener coterráneos en su nuevo club: “Tengo a mi compatriota (Diego Viera), que me ha estado contando sobre el grupo. Sabía lo que era el club, conozco a alguno de los jugadores”.

"Al hincha de Godoy Cruz le quiero agradecer y prometo dejar todo para aportar mi granito de arena", atestiguó Sosa

El tandilense enunció sobre lo que vio del plantel en estos primeros días y destacó: “sSe nota que juegan a uno o dos toques y están muy bien”. Además, en lo personal, profundizó y dejó en claro que espera poder aportar lo suyo a este presente ya que el objetivo lo demanda.

Para cerrar, Ramírez, comentó qué puede esperar el hincha bodeguero sobre la aparición suya en el club dirigido por Diego Dabove: “Vengo a aportar lo que sé y tengo y a crecer como futbolista también, ya que me siento todavía un joven que viene a aprender y a salir adelante”.

Entretanto Sosa para cerrar, le dejó un mensaje a la fanaticada de Godoy Cruz: “Agradecerles porque, ni bien llegué, he recibido muchos mensajes de apoyo”.