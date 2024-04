Godoy Cruz se batirá a duelo este sábado con Vélez Sarsfield,, por los Cuartos de final de la Copa de la Liga en el Estadio Único de Villa Mercedes, San Luis. El partido arrancará a las 21:15 horas, contará con el arbitraje de Sebastián Zunino y la televisación de TNT Sports.



El Expreso llega al encuentro con una derrota ante Boca Juniors por 1-0 en La Bombonera. Pero finalizó la fase de grupos como único líder de la Zona B con 29 puntos, tras 9 triunfos, 2 empates y 3 derrotas. Seguirá este sábado el camino en busca de su primera estrella en el fútbol argentino.







Para esta ocasión, el equipo dirigido por Daniel Oldrá aún no está confirmado pero tendrá cambios con respecto al once que jugó en La Boca. Una de las modificaciones será el ingreso como titular en la defensa del chileno Thomas Galdames en el lugar de Elías Pereyra. El DT no contará de arranque con el volante Nicolás Fernández, quien ante Sarmiento de Junín sufrió un esguince en tobillo. En su lugar jugaría Vicente Poggi.

📋 Los jugadores convocados por Daniel Oldrá para enfrentar a Vélez en los Cuartos de Final de la #CopaSurFinanzas 💪💪#VamosTomba 🔵⚪️ pic.twitter.com/fBj1nwmcsr — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) April 19, 2024



Por su parte, Vélez Sarsfield viene de superar por 1 a 0 a Independiente Rivadavia en Mendoza para meterse en la clasificación a Cuartos de final del torneo. Además, fue favorecido por el empate, 2-2, entre Independiente y Talleres que dejó a ambos fuera de competencia. El Fortín finalizó en la 4ta posición del Grupo A con 25 unidades, producto de 7 victorias, 4 empates y 3 derrotas. El equipo de Liniers tendrá un desafío para nada fácil ante un Tomba al que no derrota desde la Liga Profesional 2021 (3-0).







La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 7 de julio de 2023 por la fecha 24 de la Liga Profesional de Fútbol. Finalizó 1 a 1, en el Estadio José Amalfitani. Goles de Lautaro Gianetti y Thomas Galdames.





Posibles formaciones:

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Thomas Galdames; Vicente Poggi, Bruno Leyes, Facundo Altamira, Hernán López Muñoz; Tomás Conechny, Tomás Badaloni. DT: Daniel Oldrá.



Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Joaquín García, Emanuel Mammana, Damián Fernández, Elías Gómez; Christian Ordoñez, Agustín Bouzat, Claudio Aquino; Francisco Pizzini, Braian Romero y Thiago Fernández. DT: Gustavo Quinteros.



Estadio: Único de Villa Mercedes, San Luis.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Hora: 21:15

TV: TNT Sports.