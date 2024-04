Fue un duro golpe a la ilusión, el sueño de todo Godoy Cruz llegó a su final y cayó sin atenuantes ante un Vélez que fue inteligente para pegar en los momentos justos de la mano de un inspirado Braian Romero. Lo que era la esperanza en la previa de poder conseguir la ansiada primera estrella, no podrá ser y quedó afuera en los cuartos de final de la Copa de la Liga.

Luego de unas primeras siete fechas siendo la sensación, jugando en gran nivel, hubo un antes y un después de la eliminación de la Copa Libertadores de América. A pesar de que clasificó dos fechas antes de que finalice esta primera parte del campeonato, en la noche del sábado mostró una desconocida imagen Franco Petroli.

El ex golero formado en las inferiores de River Plate, tuvo algo de culpa en el primer tanto de Romero debido a que no salió rápido achicar tras un buen pase entre líneas de Claudio Aquino. En el segundo, no tuvo demasiada responsabilidad porque Christian Ordoñez encabezó una contra y mandó a correr Francisco Pizzini, quien dejo solo frente al arco al goleador del conjunto de Gustavo Quinteros.

Sobre el final del compromiso, en una de las jugadas dudosas del cotejo entre el ex portero de Estudiantes de Río Cuarto y Manuel Guillen dudaron en despejar un pelotazo largo que fue provocado por el juvenil, Alejo Sarco. Cuando parecía historia liquidada en San Luis, volvió aparecer el llamado de Pablo Dóvalo en el VAR y tras varios minutos de revisión de Sebastián Zunino, el juez internacional marcó tiro libre indirecta porque el ex hombre con pasado en las juveniles de la Selección Argentina tocó el balón con sus manos afuera de los límites reglamentarios.

NO VALE EL 3-1 DE VÉLEZ Y EXPULSADO PETROLI ❌🖥️



De ese fallo, el futbolista de 25 años fue expulsado por último recurso, durante el espectáculo, el elenco de Daniel Oldrá había agotado todas las ventanas de cambio y el encargado de calzarse los aguantes en esos últimos minutos fue el delantero, Nahuel Ulariaga. De esta manera, el oriundo de Avellaneda se perderá el arranque de la Liga Profesional (comienza el segundo fin de semana de mayo), cuando el Bodeguero reciba en el Malvinas al complicado Barracas Central.

¿Cuándo había sido la última vez que al Tomba le expulsaron a su guardameta titular? en abril de 2014, en un compromiso en La Bombonera en aquella dura derrota (3-0) del equipo que era dirigido por Jorge Almirón, en aquella tarde Jorge Carranza le habían sacado la roja directa por parte de Diego Ceballos.

En esta oportunidad, el actual jugador que milita en Aldosivi en la Primera Nacional fue por doble amonestación, había recibido la primera amarilla a los siete minutos del primer tiempo por cometer un penal y la segunda a los 35’ del complemento por la misma infracción en este caso lo bajo en el aérea a Nicolás Colazo (actualmente en Gimnasia de La Plata). En ese antecedente, el Expreso aún le quedaba un cambio ingreso Sebastián Moyano (hoy en el Guapo) en lugar de Mauro Óbolo.

Vale remarcar que, en este torneo, Roberto Ramírez por el capítulo doce en la sufrida victoria (1-2) contra Platense en Vicente López fue expulsado por Zunino era también el colegiado principal. Cerca del final de la primera etapa, el ex Guillermo Brown que retornó en el último mercado de pases a la Bodega tuvo una discusión con Ignacio Vázquez (había sido expulsado por una dura falta sobre la humanidad de Thomas Galdames).