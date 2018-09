Gallardo: ''No estamos teniendo efectividad''

River volvió a sufrir la falta de efectividad en ataque y esta vez empató sin goles frente a Argentinos Juniors en el Estadio Monumental, en un encuentro correspondiente a la tercera jornada de la Superliga Argentina 2018/19.

El técnico Millonario, Marcelo Gallardo, dialogó con los medios en conferencia de prensa y afirmó que a pesar de la falta de gol, no le preocupa el rendimiento del equipo: "Los jugadores están muy bien, eso quiero que se entienda. Que el equipo esté funcionando en el juego es muy bueno, si no diéramos dos pases seguidos, sería preocupante. Pero es cierto que no estamos bien con el arco. Son rachas. Los arqueros rivales están teniendo buenas actuaciones con nosotros y nosotros no estamos teniendo efectividad".

''Todo lo bueno que insinuamos no se concretó dentro del área''

También tuvo tiempo para hacer un análisis del encuentro frente al Bicho de La Paternal: "Si todo lo que generáramos terminara en gol, se hablaría de otra cosa. Tuvimos buenas aproximaciones con buen trato de pelota, pero nos está faltando la finalización del juego. Todo lo bueno que insinuamos no se concretó dentro del área. En el segundo tiempo fue más parecido que contra Belgrano. Argentinos Juniors retrocedió, no tuvimos tantas llegadas, pero sí tuvimos chances claras. No se nos está dando el gol".

Por otra parte, se refirió a la suspensión de Bruno Zuculini por parte de la CONMEBOL y dejó bien en claro su postura sobre las instituciones del fútbol sudamericano: "Estoy un poco triste y amargado por cómo se dan las cosas, con tanta desprolijidad. Se genera un clima feo y al fútbol no le hace bien para nada. Cuando las cosas no son claras, cuando no hay claridad para transmitir, se genera esto que no le hace nada bien al fútbol. Lo vengo diciendo hace mucho tiempo: los organismos del fútbol de nuestro continente y de nuestro país deberían ser mucho más claros. Pero más allá de eso, River no cometió ningún error. El error lo comete la Conmebol. Actuamos administrativamente de buena manera. Por suerte se pudo comprobar porque sino estarían hablando de cualquier cosa como escuché a gente externa e interna, y eso me indigna".

Para cerrar, avisó que no se dejará llevar por las adversidades que hay en el camino, en la previa al partido de vuelta del próximo miércoles frente a Racing por los octavos de final de la Copa Libertadores: "Me gusta cuando todo parece que viene mal, cuesta arriba. Me gusta porque nos va a tener alertas, con bronca, con ganas de que se corte lo que está pasando. Ante muchas adversidades, me gustan estos desafíos".