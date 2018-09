Holan: "Es más difícil jugar en Sudamerica porque te cagan a patadas"

Independiente empató 2 a 2 frente a Estudiantes y sigue sin ganar en lo que va de la Superliga. Sin embargo, lo positivo es que el equipo logró el empate pese a estar dos goles por debajo de su rival.

Al finalizar el partido, Ariel Holan habló con la prensa y destacó el trabajo de Silvio Romero, autor de uno de los goles: "Romero se abre los espacios solos. Pasa que el primer tiempo jugó de centrodelantero y en el segundo tiempo de extremo que son dos posiciones diferentes". También analizó el juego de Emanuel Gigliotti en el partido: "Lo que hizo bien fue meterse entre los defensores a batallar". Y para terminar con el análisis de la delantera afirmó que pese a tener características en algunos aspectos similares con Romero eso "no invalida que jueguen ambos".

Además, habló sobre el equipo que arrancó el partido, que tuvo la particularidad de que solo Maxi Meza y Campaña fueron campeones en 2017 de la Sudamericana. "Necesitamos rodaje para tener un buen funcionamiento, y eso lo vamos a ir consiguiendo con el correr de los partidos", analizó el DT.

Finalmente habló sobre la expulsión de Nicolás Figal que calificó como "inentendible" y desató una polémica al afirmar que se es más difícil jugar en Sudamérica porque "te cagan a patadas".

Los jugadores que hablaron con la prensa fueron Nicolás Figal y Silvio Romero. El defensor también se refirió a su expulsión y dijo que le gustaría que le den "una explicación sobre la expulsión" y que él en ningún momento insultó al árbitro. Además al analizar el empate declaró que "los equipos con jerarquía saben sacar estos partidos adelante".

Romero también analizó el juego y destacó la eficacia del equipo: "No recuerdo muchas jugadas que no terminarán en gol. Tuvimos dos y las metimos", comentó el delantero. Finalmente admitió que tienen "otras prioridades previas" y que todavía no están pensando en el duelo frente a River por la Copa Libertadores.