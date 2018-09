El Decano está afilado

Si hay que pensar equipos que tuvieron un gran crecimiento en estos últimos años, hay que colocar en ese lote a Atlético Tucumán. El Decano, que regresó a la máxima categoría en 2016, viene siendo protagonista, no solo por haber mantenido su lugar en la élite, sino por sus grandilocuentes participaciones internacionales: en 2017, disputó la Copa Libertadores tras su enorme campaña en el Transición 2016, luego disputó la Sudamericana de ese año (eliminando a Oriente Petrolero de Bolivia y sucumbiendo con lo justo vs Independiente), fue finalista de la Copa Argentina pasada (perdió la corona ante River) y este año es protagonista, una vez más, de la Copa Libertadores, por segundo año consecutivo.

El equipo que dirige Ricardo Zielinski comenzó esta Superliga con todo: está tercero en la tabla, con ocho puntos, invicto, solo por debajo del líder Racing: empató ante la Academia en la fecha 1 (2-2) y en la jornada siguiente contra Defensa y Justicia (1-1), y viene de dos triunfos seguidos, contra Colón y Newell's Old Boys, ambos por 2-1. No obstante, en la tabla de promedios, no está tan aliviado, ya que suma 77 puntos y San Martín de San Juan, el primer equipo que está en la zona roja, tiene 71, es decir, solo dos partidos de ventaja de la línea de descenso (Tigre está a 14 unidades del Decano). Por lo tanto, no se puede relajar.

La semana pasada, Atlético Tucumán quedó afuera de la Copa Argentina al perder ante Newell's por penales. Sin embargo, la gran ilusión tucumana está en la Copa Libertadores de América: hizo historia no solo al clasificar por primera vez a octavos de final (eliminando a un gigante como Peñarol), sino que fue por más y tachó en 8vos a Atlético Nacional, bicampeón de la Libertadores (ganador de la edición 2016), al ganarle 2-1 en el global: 2-0 en el José Fierro (goles de Leandro Díaz y Alejandro Acosta) y cayendo 0-1 en el Atanasio Girardot, aguantando la embestida del Verde. Así que se metió entre los ocho mejores del continente (junto a River, Boca a Independiente) y su siguiente rival será nada menos que el vigente campeón, Gremio de Porto Alegre. El partido de ida de los cuartos será el martes próximo en Tucumán y la revancha en el Arena Gremio.

Foto: Clarín.

Asimismo, el cuadro norteño cuenta con dos estandartes clave en este momento único del club: el arquero, Christian Luchetti, y su goleador centenario, Luis Rodríguez, mejor conocido como La Pulga, un ídolo del Decano. También cuenta con dos campeones de América con San Lorenzo en 2014, Juan Mercier y Mauro Matos. En la defensa hay dos ex Tigre José San Román y Mathías Abero. Sin dudas, el Matador tendrá una parada difícil este viernes ante un cuartofinalista de América y en alza en la Superliga, una prueba de fuego y calidad.