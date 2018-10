Colón se despidió de la Copa Sudamericana

Los dirigidos por Eduardo Domínguez debían remontar un 1 a 0 en contra en condición de local con el apoyo de su gente. Para este encuentro, el DT volvía a contar con su carta de gol en el ataque, Javier Correa, y se podía decir que el Sabalero tendría en cancha a su 11 ideal, sin contar con la baja de su capitán Guillermo Ortiz que era reemplazado en la zaga por Emanuel Olivera.

Por el lado de Junior, el DT Julio Comesaña planteó un partido de tenencia y desgaste para Colón. El técnico priorizó defenderse con la pelota antes que atacar y así mantener la ventaja obtenida en casa.

Yendo de lleno al juego, Colón tuvo las ocasiones de peligro en el primer tiempo. El Sabalero atacaba por los costados con Tomás Chancalay y Leonardo Heredia que jugaban bien abiertos, esto sumado a las trepadas de los laterales Gustavo Toledo y Gonzalo Escobar. Por el centro los encargados de terminar las jugadas eran Javier Correa más la llegada de un volante que aparecía por sorpresa.

La primera jugada de riesgo a favor de Colón se dio al minuto y medio de juego. Luego de un centro de Chancalay, Correa define al primer palo y hace esforzar al arquero Sebastián Viera que la envía al córner.

En el primer tiempo, Junior tuvo su única acción de peligro a través de un remate desde el borde del área del mediocampista ofensivo Sebastián Hernández, pero su disparo salió bastante desviado.

Minutos más tarde, Heredia ensayó un disparo de media distancia que se fue cerca, la pelota salió por encima del travesaño. Colón era más que su par colombiano y lo reflejaba en llegadas al arco rival.

La última chance para convertir en los primeros 45’ la tuvo Javier Correa nuevamente. Chancalay centró para Correa, el delantero la bajó con el pecho y cuando estaba por disparar el defensor central Ditta de Junior llegó con lo justo para taparlo y ahogar el grito de gol rojinegro.

A los 33´ luego de un encontronazo entre jugadores de Colón y Junior, el árbitro peruano Diego Haro, de mal arbitraje, tomó la decisión errónea de expulsar a Jarlan Barrera y Leonardo Heredia. El mediocampista del Sabalero recibió la tarjeta roja injustamente ya que nunca reaccionó a la agresión del enganche colombiano. Estas expulsiones desvirtuaron un poco el juego y llevó a que el partido decayera futbolísticamente.

Colón se iba al descanso luego de un primer tiempo donde empujó y generó peligro desde la entrega sin tanta creación de juego. Mientras que Junior era inteligente, se defendía teniendo la pelota, haciéndola circular de buena manera y saliendo de contra cuando Colón estaba mal parado.

El Sabalero ingresó a disputar el segundo tiempo con el mismo empuje que el primero, y en los primeros minutos tuvo una jugada muy clara en la zurda de Gonzalo Escobar. El lateral izquierdo capturó una pelota que quedó boyando en el área y disparó a portería pero Sebastián Viera, arquero de Junior, puso el cuerpo y sacó el balón al tiro de esquina.

A los 64’, el recién ingresado Gonzalo Bueno recibió un centro enviado desde la derecha por Tomás Chancalay e intentó fusilar a Viera, que por fortuna contó con un cierre oportuno de Ditta que rozó la pelota y salió rozando el poste.

Matías Fritzler fue el encargado de convertir el gol de Colón a los 75’. El volante de recuperación conectó de cabeza un perfecto tiro libre ejecutado por Christian Bernardi, y colocó el esférico lejos del alcance del arquero. Fritzler parece haber encontrado su faceta goleadora en el Sabalero ya que no es un jugador caracterizado por convertir goles, su labor está más cercana a la defensa que el ataque.

El DT de Junior movió el banco de suplentes y envió a la cancha a Daniel Moreno y Teófilo Gutiérrez. Estos cambios le dieron rédito al técnico y a todo Junior, ya que a los 82’ “Teo” Gutiérrez lanzó un pase que dejó solo a su compañero Moreno, que solo le quedó la tarea de definir suave ante la salida de Leonardo Burián que nada podía hacer para evitar el gol.

A partir de allí, el elenco colombiano jugó con la desesperación e impaciencia de un Colón que veía como se le escapaba el partido y las esperanzas de pasar de ronda con el correr de los minutos.

Colón tuvo un cambio de imagen y actitud en este partido en comparación con los últimos partidos disputados por copa y torneo local, pero no alcanzó para ganarle a un pobre equipo de Junior que no demostró ser superior en ningún momento de la serie.

El Sabalero se vio perjudicado por el arbitraje de Diego Haro que expulsó de manera errada a Leonardo Heredia y privó a Colón de contar con un jugador de más en el partido. Además el peruano nunca supo conducir el encuentro y tuvo fallas muy notorias en su accionar esta noche.

El mejor jugador de la cancha fue Matías Fritzler, no solo por el gol, sino también porque demostró ser el jugador con más aplomo y experiencia en este tipo de partidos. Por el lado del equipo visitante, el mejor jugador en el partido fue Luis Díaz que aguantó la pelota y corrió durante todo el partido, enfrentando y gambeteando a la defensa rojinegra. Teófilo Gutiérrez jugó pocos minutos pero fue decisivo en el resultado, gracias a su técnica y visión de juego dejó solo a su compañero para anotar el gol de la clasificación.

​​Algunas declaraciones

“El golpe es duro porque soñábamos con pasar de fase. Nos debemos olvidar rápido y ya enfocarnos en el torneo local”, manifestó Eduardo Domínguez luego del partido ante Junior.

Luego, el DT agregó: "Todos queremos ganar, pero no siempre se puede. Acá plantamos una semilla para que el grupo florezca. Tenemos que regalarle a la gente un triunfo para demostrar la fortaleza grupal que tenemos y empezar a remontar los puntos perdidos".

Otro de los testimonios del Sabalero fue Javier Correa, quien analizó: "Tuvimos muchas situaciones de gol, no estuvimos finos. Nos queda masticar la bronca, y la espina de saber que pudimos haber pasado. Pero desde mañana ya no sirve de nada lamentarnos. No a cualquiera lo aplauden después de una eliminación. Tenemos que demostrar que estamos enteros".