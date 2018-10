Gallardo: ''Para mi cada final de año es importante''

River se prepara para encarar los compromisos más importantes del semestre hasta el momento como lo son las semifinales de Copa CONMEBOL Libertadores frente a Gremio, primero en el Monumental y luego en Porto Alegre, pero antes de ello deberá disputar el partido por la novena fecha de la Superliga Argentina cuando el viernes a partir de las 21.15 visite a Colón de Santa Fe.

El técnico Marcelo Gallardo dialogó con los medios en conferencia de prensa este miércoles al mediodía en el River Camp y dejó una declaración con respecto a su futuro como entrenador del Millonario: "De lo que estoy seguro es que nada dura para siempre. La estabilidad no solamente la da uno, emocionalmente como se siente, con qué entusiasmo y con qué energía está, cuáles son los resultados. Para mí cada final de año es importante, siempre. Más allá de la duración de los contratos".

"Yo me baso mucho en cómo llego a cada final de año, en los desafíos, si tengo ganas de vivirlos, si tengo entusiasmo para enfrentarlos. Si veo que hay una comunión entre todas las partes… Si todo eso está bien no tengo por qué cambiar. Y si hay razones para cambiar es porque suceden cosas y en eso está hasta el mismo desgaste y yo en ese sentido soy muy respetuoso conmigo mismo y con los demás. Si no encuentro eso posiblemente no siga estando pero el punto lo haré al final del año como lo hago siempre. Siempre hago mis reflexiones y mis definiciones al final del año más allá de los contratos", agregó el Muñeco.

Por otra parte, avisó que todavía no tiene claro el equipo titular que enfrentará al Sabalero: "No tengo confirmado el equipo que jugará contra Colón pero mañana terminaré de evaluarlo y veré también cómo llegan los jugadores de sus selecciones. Moreira no jugó y no tuvo un viaje muy largo, entonces veremos si puede ser una alternativa para jugar el viernes. Quintero no va a estar y Mayada veremos cómo llega después de un tremendo viaje (a Japón con el seleccionado uruguayo)''.

Para cerrar, habló sobre como su equipo mantiene la motivación para encarar la triple competencia (Superliga, Copa Libertadores y Copa Argentina): "Con el mismo entusiasmo con el que venimos jugando partido tras partido en torneo local y Copa Argentina. Eso nos ha hecho estar bien en cada competencia. Si pensamos en un único objetivo como la única razón nuestra de ser, no tendríamos esta seguidilla de partidos sin perder o con buenas posibilidades en estos tres torneos. Tenemos que tomar este partido del viernes con el mismo entusiasmo que tuvimos en Copa Argentina. Tenemos que tener ganas de seguir ganando y estar disponibles en todos los frentes".

Convocados para el partido con Colón

Marcelo Gallardo entregó está tarde la lista de 19 jugadores que viajarán a Santa Fe. Entre las novedades se encuentra la primera convocatoria del arquero de 21 años Ezequiel Centurión. Además, Jonatan Maidana, Leonardo Ponzio, Juan Fernando Quintero e Ignacio Scocco tendrán descanso, mientras que Franco Armani y Gonzalo Martínez continúan recuperándose de diferentes dolencias físicas. Los que si estarán serán Enzo Pérez y Exequiel Palacios.