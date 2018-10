Damián Giovino: "Después de Johan Cryuff, Marcelo Bielsa es el tipo que más legado a marcado en la historia del fútbol "

Marcelo Bielsa es uno de los personajes más queridos y criticados del fútbol Argentino. Muchos jugadores, entrenadores ponderan sus enseñanzas, su liderazgo y su humildad. Otros, se quedan solamente en un resultado deportivo, que si bien se trató de le peor performance de la Selección Argentina en un mundial, su ciclo al mando de la Albiceleste no se reduce únicamente a eso.

En ese sentido, Damián Giovino ha estado trabajando casi dos años recabando testimonios que den cuenta de la huella que ha dejado el Loco tanto en lo futbolístico como en cuanto a los valores que transmite para su primer libro “El Legado de Marcelo Bielsa: La influencia del Loco Marcelo Bielsa en el fútbol mundial” de la editorial Hojas del Sur que ya está disponible en librerías y se puede adquirir también por internet.

Damián Giovino es un periodista deportivo de 25 años, de trayectoria en Radio Cooperativa y en la señal Argentinísima. Actualmente trabaja en Radio Cadena Uno y junto con Martín Mena llevan adelante el ciclo de entrevistas "Humanizados".

P- ¿Cómo nació la idea del libro?

DG- La idea surgió por tres matices a grandes rasgos que confluyeron para que tome la decisión de embarcarme en la aventura de intentar realizarlo. Una es que dentro de la labor periodística, lo que más me gusta es escribir. La segunda es la admiración que siempre he tenido por Marcelo Bielsa. La tercera es personal, soy una persona bastante inquieta, curiosa que me gusta generar cosas nuevas, autogenerarme contenido para poder realizar cosas. A raíz de esas cuestiones es que surgió hacer algo, no sobre la figura de Bielsa que ya hay libros sobre eso y no me despertaba tanto interés, sino más que la persona Bielsa el legado que él ha dejado y está dejando a nivel mundial. Eso es lo que a mí me ha llamado la atención de su figura, como ha podido sin ser nadie desde fines de los 80’, principios de los 90’, instaurar una nueva corriente en el fútbol mundial, con métodos muy novedosos, siendo innovador absolutamente, adelantado para la época y sobre todo como ha podido ganarse el respeto y la admiración de tantos hoy entrenadores, en su momento jugadores que él ha tenido, otros que no, pero que realmente tienen una gran admiración por él y aprenden tanto desde lo futbolístico como desde la parte humana, que muchos es lo que más ponderan de él, su ética, su moral su dignidad, su nivel intelectual y lo lejos que siempre intenta estar de la mediocridad.

Contratapa de "El legado de Bielsa".

El periodista confiesa admirar a otros entrenadores como Cesár Luis Menotti o José Pekerman (sobre el cual tiene el sueño de poder hacer un trabajo sobre él) pero ya la situación cambia cuando se le nombra a Carlos Bilardo, sobre quién convencidamente asegura: “Con Bilardo no comulgo con su idea no sólo de lo futbolístico, sino un poco desde el lado humano. Yo creo que la diferencia entre Bielsa y y tipos como Bilardo no es futbolística, donde los dos tienen aciertos y errores, sino es más humana: De qué lado de la vida queres estar. Del lado del perfil bajo, de los valores, de la dignidad, preferir transitar dignamente un camino antes que hacer cualquier cosa por lograr un resultado eso se trasluce a la vida, no solamente al deporte. De ninguna manera haría algo de Bilardo y si lo hiciese no sería hablando bien de él”.

La particularidad del libro de Giovino, es que de los 45 testimonios que incluye no sólo están figuras relacionadas al fútbol o el deporte (como Javier Mascherano, Ariel Holan, Marcelo Gallardo, Mauricio Pochettino, Sergio “Cachito” Vigil o Carlos Retegui) sino que también incluye a personalidades que están fuera de ese ámbito, pero que parten del fundamento de esa idea del autor de hacer un libro distinto sobre Bielsa.

Testimonios que se encuentran el el libro "El legado de Bielsa"

“Juan Carr es el exponente de Argentina más importante en cuanto a la solidaridad y hay un capítulo que es ‘Bielsa Solidario’. Marcelo es una persona sumamente solidaria y comprometida con acciones sociales, el único requisito que él pone para ayudar es que no salga a la luz, que eso marca la grandeza que tiene, entonces es por eso que no se conoce tanto su faceta solidaria, más allá de algunas cuestiones como la donación que hizo para la construcción del hotel de Newell´s, nadie mejor que Juan Carr para dar testimonio y además que es testigo de muchos actos solidarios que Bielsa ha hecho y entonces quería reflejar eso. El filósofo Darío Sztajbszrajber es dentro de la filosofía, al menos mediáticamente, es el más conocido y creo que si hay una persona en el fútbol que da para hacer un análisis filosófico es Bielsa, entonces él lo analiza desde la parte filosófica. También está el psicólogo de River Pablo Nigro que trabaja con Gallardo, que lo analiza más desde la parte psicológica. Fueron recursos que fui encontrando durante el transcurso para darle el toque de algo diferente”, cuenta el joven periodista.

Como admirador de Bielsa, sigue al Leeds de Inglaterra que dirige el rosarino y afirma que lo ve bien, a pesar de haber tenido un arranque al revés de como marca su trayectoria como entrenador donde arranca mal y luego repunta. Por otro lado, analiza el por qué los equipos sobre los que ha estado al frente ha logrado tener tanta trascendencia sobre lo cual reflexiona: “Es justamente eso lo que llama la atención de su figura, cómo estando en equipos no tan trascendentales, salvo el Olympique que es el más popular de Francia, cómo logra dejar una marca indeleble, imborrable. Una vez escuché a alguien decir que lo mejor de Bielsa es cuando se va, porque cuando se va te das cuenta la marca que deja. Como dice Menotti: ‘Más importante que los títulos son el reconocimiento y el respeto, no se trata de cuánto de ganaste, sino de la marca que dejaste’ dice él. Es muy difícil de superar la huella que Bielsa deja por cada lugar en donde pasa”.

P-¿Creés que el fútbol Argentino y en la misma selección hacen falta proyectos como el que encabezó el Loco en el país hasta 2004?

DG-Absolutamente sí, pero creo que es muy difícil. Porque justamente en Argentina si en algo no apostamos es a los proyectos y veo muy difícil que en los tiempos que corren puedan confluir una persona como Bielsa y la dirigencia que encabeza el fútbol Argentino. Bielsa es una persona que se convierte en una amenaza y a nadie le conviene traerlo a acá porque se ganan un problema, Bielsa te va a exponer, va a exponer todas las falencias que hay, de que las cosas no se están haciendo bien, va a dejar en evidencia a los mediocres. Yo veo muy difícil y poco compatible, lamentablemente que un tipo como Bielsa pueda venir al fútbol Argentino, pero creo que es lo mejor que nos puede pasar en Argentina tener tipos como él.

"Que tantísimos entrenadores reconocidos a nivel mundial, que lo han tenido, que no lo han tenido, que son argentinos y que no, tengan tanta admiración y respeto hacía él, es una huella de su legado. Sobre todo porque es un personaje único con las cosas buenas y malas, pero es un tipo único y eso lo convierte en una figura más allá de todo".

Damián Giovino ubica al Loco un escalón debajo de Johan Cruyff como las personas que más influyeron y lograron dejar una marca en el mundo del fútbol. “Creo que su legado es muy grande –sostiene el escritor-, mucho más que Menotti, mucho más que Bilardo, que pudieron instalar un legado porque ganaron un mundial; Bielsa pudo instalar un legado habiendo obtenido el fracaso más grande de la historia de la Selección Argentina, mirá lo grande que tiene que ser para aún después de eso haber podido construir, no lo que ha logrado porque fue poco, sino lo que ha dejado para que tantos otros tomen, admiren, aprecien y estudien”

P-¿Qué balance haces tu primer libro?

DG- Es una satisfacción enorme. El libro yo lo arranco con unas palabras que las escribí cuando todavía no tenía firmado con una editorial ni nada, yo no sabía si el libro iba a salir o no, y justamente lo que pongo es que sin saber la certeza de que iba a poder plasmar el libro durante el transcurso, como dice Bielsa justamente disfrute del camino mucho más allá de si el objetivo después se cumplía o no. Haber podido hablar con tantas personas enriquecedoras me cambió, te abre la mente, te abre un mundo delante de tuyo, te hace madurar, te hace crecer, te hace reflexionar. Fue una experiencia extraordinaria.