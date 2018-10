El salvavidas fue Franco Fragapane

El partido comenzó complicado, con una jugada de Ángel González que definió con la izquierda desde el centro del área Godoy Cruz se puso el 1 a 0 arriba. De esta manera, para Unión, el encuentro comenzaba a hacerse cuesta arriba en condición de local. Cerca del final apareció Bruno Pittón, para sacar un remate desde fuera del área pero su disparo se va desviado y desperdicia la oportunidad de empatar el encuentro.

La segunda etapa fue pareja hasta que Godoy Cruz con González, nuevamente, logra poner 2 a 0 el marcador con un disparo desde el centro del área para la visita. Unión buscó todas las maneras para entrarle al tomba, que estuvo bien parado en el fondo. El Tatengue llegó a tener su chance clara tras un remate fallado por Rodrigo Gómez desde fuera del área que sale rozando el palo.

Pero yéndonos más a lo que fue la actuación del salvavidas del equipo en este flojo partido, Fragapane fue importante durante lo que estuvo dentro del campo de juego para generar varios desbordes o asistiendo a sus compañeros. De todas formas, no se pudieron concretar esas jugadas debido a la falta de precisión de sus compañeros. Encima para redondear la baja performance y con un Unión jugando totalmente en ataque, Godoy Cruz tuvo espacios y logró meter la contra que terminó con el 3 a 0 final dejando sin chances de descontar en el partido por quedarle poco tiempo disponible. Dentro de todo lo malo, Fragapane está en un nivel que ni el mismo jugador se lo esperaba.

La próxima fecha será la 11 de la Superliga, en las cuales el equipo tuvo como resultados negativos 2 derrotas (Racing, Godoy Cruz) y 3 empates (Colón, San Lorenzo y San Martín de Tucumán). Con 11 goles a favor y 7 en contra (tres vs. Godoy Cruz, uno vs. Racing, uno vs. Talleres, uno vs. San Lorenzo y uno vs. San Martín de Tucumán). Estos números tranquilizan al equipo que está peleando por los puestos de arriba porque, si ahora terminara el torneo, acabaría en la segunda posición por debajo de Racing. La jornada que viene Unión irá en busca de los tres puntos y volver a la senda de la victoria, al recibir a Patronato.