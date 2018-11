Previa Quilmes - Defensores de Belgrano: sumar para salir del fondo

Importante noche de fútbol en la B Nacional mañana. Dos equipos históricos del fútbol argentino como Quilmes y Defensores de Belgrano se enfrentan por la 10ma. fecha de la B Nacional con la clara intención de salir del fondo de la tabla tras sus comienzos irregulares.

Quilmes (18va. posición) y el Dragón (24ta. posición) no muestran un buen momento, ya que ninguno de los dos consiguió sumar más de 9 puntos, ni ganar más de dos partidos en lo que llevamos de campeonato, ni incluso marcar la suficiente cantidad de goles.

Y todas estas negativas estadísticas surgen de los últimos resultados que vienen sacando. Hace más de cinco partidos que tanto Quilmes como el Dragón no ganan un partido. Mientras que el Cervecero no ha logrado afianzarse jugando como local, el Defe no consigue afirmarse jugando como visitante. Es por esto, y muchas otras cosas que el partido de mañana será muy disputado y reñido.

Quilmes viene de caer por goleada ante Arsenal, en Sarandí. 4-1 fue el resultado de un partido en el que el Cervecero no supo aprovechar sus oportunidades y Arsenal lo lastimó en cada llegada. Anselmo marcó el solitario gol que no sirvió de mucho. Defensores de Belgrano, por su parte se llevó un punto en la última fecha ante Independiente de Mendoza, como local. El gol del ex-Quilmes, Martín Pérez Guedes empató el partido sobre el final dándole la oportunidad al rojinegro de sumar.

Cabe recordar que en Quilmes, Leonardo Lemos tomó el puesto de director técnico tras la rescisión de Marcelo Fuentes por un hecho totalmente inesperado y desubicado hacia un periodista. Por lo tanto, el nuevo entrenador que anteriormente dirigía a la Reserva colocó una nueva formación, 4-3-3, diferente al 4-4-2 de Fuentes. Además, realizó cuatro cambios con respecto al último equipo titular frente a Arsenal: Ledesma por Bilbao, Mieres por López(lesionado), Blanco por Imbert(lesionado), y Zabala por Cardozo. Algunos juveniles entraron en la convocatoria de Lemos quien los conoce muy bien por haberlos dirigido previamente.

El Dargón tambien se ve marcado por las bajas y las lesiones. Luciano Goux y Marcos Giménez, dos hombres importantes en el equipo visitante sufrieron desgarros. Lautaro Mur es otro jugador que sintió molestias en los últimos entrenamientos del equipo y también será baja. El reemplazo de Goux será Leandro Caballero y el resto del equipo que formó ante la Lepra mendocina, posiblemente se repita. Fabian Nardozza citó a un total de 19 jugadores para este partido de los cuales uno quedará descartado del banco de suplentes.

Por último debemos destacar el historial de partidos entre Quilmes y Defensores de Belgrano, el cual es favorable para el conjunto Cervecero. De los 73 partidos oficiales disputados, Quilmes ganó 46, el Defe ganó 16, y empataron en 10 ocasiones. El último partido entre ámbos se registra en la temporada 2002/03 de la B Nacional, en cancha de Defensores y con victoria de Quilmes por 1-0, gol de Cristian Torres.

Posibles Formaciones:

Quilmes: Marcos Ledesma; Raúl Lozano, Juan Larrea, Rodrígo Mieres, Braian Lluy; Mauro Bellone, Augusto Max, Cristian Zabala; Tomás Blanco, Federico Anselmo y Matías Noble. DT: Leonardo Lemos

Defensores de Belgrano: Maximiliano Velazco; Cristian Moreno, Leandro Caballero, Leandro Martínez, Iván Nadal; Gonzalo Jaque, Saúl Nelle, Martín Pérez Guedes, Diego Medina; Ezequiel Aguirre, Gustavo Fernández. DT: Fabián Nardozza