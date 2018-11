Julio Chiarini cuelga los guantes

Cuando el día de hoy el equipo dirigido por Darío Franco volvió a las prácticas luego del empate frente a Chacarita, nadie imaginaba -ni el mismo DT-, que sería el último entrenamiento de Julio Chiarini en ''la gloria''.

El partido del pasado sábado parece haber sido el punto de inflexión para que el guardameta oriundo de la ciudad cordobesa de Oliva, a 100 km de la capital cordobesa. Muchos le atribuyen a él gran parte de la responsabilidad en el segundo gol del ''funebrero'' en el empate 2-2.

Lógicamente la noticia sorprendió a todo el pueblo ''albirrojo'' que inmediatamente al enterarse de la noticia comenzaron a plasmar su afecto hacia el arquero en las redes sociales.

El propio Julio al hablar al respecto dijo: ''Lo venía pensando y después de Chacarita lo hablé con mi familia y me apoyaron", contó Chiarini a Mundo D. "No me siento bien en el arco ni de la cabeza. Tengo un desgaste muy grande", justificó el arquero, que regresó esta temporada a Alta Córdoba como refuerzo estrella de la Gloria tras un paso poco feliz en Tigre.

En diálogo con la prensa, además se le preguntó si tuvo algo que ver en la decisión la lesión que tenía en una de sus rodillas y al respecto explicó: ''Fue ahora al último, después del partido con Temperley. Me apareció un dolor por una osteocondritis que tengo en la rodilla por el desgaste de hace mucho tiempo, ya me operaron de meniscos a los 17 años, y me empezó a joder también eso y no me dejó entrenar por dos semanas normalmente.''

Los números de ''Julito'' bajo los tres palos de 'la gloria'

- 132 partidos

- 127 goles recibidos

- 1 Expulsión

Así despidió Instituto a su gran arquero: