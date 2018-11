Otra baja para la gira

Argentina comenzó los entrenamientos de cara a los amistosos del viernes en Córdoba primero y cuatro días después en Mendoza ambos frente al "Tri" y serán los dos últimos encuentros en este año por la doble fecha FIFA. Sin embargo, Lionel Scaloni, se le están cayendo los soldados para esos compromisos nacional y ahora le llegó el turno a Pezzella, quien sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral y el defensor quedó marginado de la lista para medirse ante el combinado "azteca".

Mientras no será el último en no asistir: Otamendi también es otra pérdida y el zaguero central tiene una tendinopatía aquiliana derecha y otro que quedó afuera de los compromisos "Albicelete" fue Salvio, el extremo del Benfica tiene un esguince de tobillo izquierdo y no viajó para sumarse al resto de los convocados por Scaloni. Por otro lado, Battaglia fue el primero en quedarse afuera y el mediocampista central se rompió los ligamentos cruzados, al mismo tiempo que el ex Huracán se lesionó otro en ser duda a último momento y quedó out es Zaracho, quien tiene un esguince de rodilla derecha.

Walter Kannemann viene entrenando diferenciado y está con una pequeña molestia física y en las próximas horas será evaluado. El entrenador, "rosarino" solamente cuenta con Juan Foyth, Emmanuel Mammana, Gabriel Mercado y Nicolás Tagliafico ambos pueden jugar en la cueva central pensando en el viernes.