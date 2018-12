Mató al "Matador"

Después de 21 días sin acción. Godoy Cruz visitó a Tigre con la necesidad de volver al triunfo y el equipo dirigido por Diego Dabove comenzó con un 4-3-3, mientras que para el conjunto de Mariano Echeverría era 4-4-2.

Al minuto de juego, ya hubo una llegada clara para el Expreso, Santiago García manejó una contra y su disparo se fue apenas desviado del palo izquierdo de Gonzalo Marinelli. A los 22' Diego Sosa recuperó sobre la banda izquierda y Alexis Niz no lo podía detener al ex Boca Unidos, quien tiró un centro atrás y apareció solo "Morro" García para colocar el uno a cero parcial, a esa altura era merecida la ventaja. Luego de la conquista visitante el local empezó a ceder terreno y estaba a punto del nocaut donde los extremos por la banda bodegueros eran un dolor de cabeza para el elenco de Echeverría.

Sin embargo, a los 37' una buena combinación del "Picante" Sosa con García y el extremo tombino remató apenas afuera ya estaba vencido Marinelli. En ese primer tiempo era mejor Godoy Cruz y Tigre estaba perdido en el campo, quedaba mal parado en la mitad de cancha o en la zona defensiva. No obstante, Diego Morales era lo mejor en el dueño de casa y abrió para Walter Montillo, quien asistió a Federico González para vencer la resistencia de Roberto Ramírez para colocar uno a uno parcial.

A Dabove no le gustó nada el empate y no estaba conforme, fue un baldazo de agua fría para los mendocinos. Y así se fueron los primeros 45' con el resultado empatado, el Tomba fue mejor y no lo pudo liquidar para darle más vida al Matador.

Por otro lado, en el segundo tiempo Valentín Burgoa y Jalil Elías se hicieron cargo de la creación, Godoy Cruz salió dormido en la etapa final y otro buen desborde por izquierda de Sosa volvió a encontrar a García, y el delantero uruguayo estampó el dos a uno parcial. Tras volver a tener la ventaja, el entrenador del Expreso sacó a Elías y colocó el doble cinco con el ingreso de Iván Ramírez para cortar los circuitos de juego de Tigre, Marinelli salvó el tercer gol del "Morro" a los 26' y se encontraba dormido en la última línea.

La segunda modificación fue el ingreso de Joaquín Varela y el adiestrador del Tomba pateó el dibujo táctico para colocar una línea de cinco en el fondo, mientras en el otro banco con los cambios de Matías Pérez García y Juan Ignacio Cavallaro era el ofensivo 4-3-3 colocando toda la carne al asador. Faltando quince minutos para el cierre del partido, Juan Andrada -uno de los destacados de la jornada-, cambió de frente para Ángel González y el extremo derecho definió cruzado ante la salida del arquero local.

No era una buena tarde para Tigre y no estaba fino a la hora de definir ante la seguridad de Ramírez, quien le tapó un buen mano a mano a Fede González y los ánimos estaban caldeados en la tribuna del José Dellagiovanna. Pablo Dóvalo marcó el final del compromiso y el Tomba se trae a Mendoza un triunfazo para treparse a los puestos de Copa Sudamericana, subiendo a 22 puntos.

SÍNTESIS

Tigre: Gonzalo Marinelli; Maximiliano Caire, Alexis Niz, Néstor Moiraghi, Diego Sosa; Walter Montillo, Lucas Menossi, Jorge Ortíz, Diego Morales; Carlos Luna (C) y Federico González. DT: Mariano Echeverría

No ingresaron: Marco Wolff, Matías Pérez Acuña, Brian Ruíz y Hugo Silveira.

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Agustín Verdugo, Diego Viera, Tomás Cardona, Fabrizio Angileri; Jalil Elías, Juan Andrada, Valentín Burgoa; Ángel González; Santiago García (C) y Diego Sosa. DT: Diego Dabove.

No ingresaron: Andrés Mehring, Agustín Aleo, Agustín Manzur y Victorio Ramis.

Goles: en el primer tiempo: 22' Santiago García (GC) y 43' Federico González (T), en el segundo tiempo: 14' Santiago García (GC), 35' Ángel González (GC).

Cambios: en el segundo tiempo: 18' Juan Ignacio Cavallaro por Walter Montillo (T), 20' Iván Ramírez por Jalil Elías (GC), 20' Ezequiel Rodríguez por Jorge Ortíz (T), 29' Joaquín Varela por Valentín Burgoa (GC), 30' Matías Pérez García por Maximiliano Caire (T) y 34' Gabriel Ávalos por Santiago García (GC).

Amonestados: en el primer tiempo: 19' Carlos Luna (T),30' Diego Sosa (T),en el segundo tiempo: 24' Tomás Cardona (GC), 44' Iván Ramírez (GC) y 47' Lucas Menossi (T)

Expulsados: no hubo.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: José Dellagiovanna