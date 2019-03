Empate con sabor a nada

El rojinegro venía de ganar 3 a 0 jugando entre semana por Copa Sudamericana ante Deportivo Municipal de Perú en condición de visitante pero con la contra partida de caer por la misma cifra el pasado viernes contra Aldosivi en Mar del Plata. Por lo que enfrentar al Ciclón tenía el condimento especial de soportar la seguidilla de partidos y el largo viaje que tuvo que realizar el Sabalero, había que ver como respondían físicamente los jugadores ante esta situación.



Pablo Lavallén repetía el mismo equipo para enfrentar a San Lorenzo que venia de vencer en Perú, sólo realizó algunas modificaciones en el banco de suplentes buscando mejores alternativas para relevar a los titulares. Entraron en la nómina de concentrados Andrés Cadavid, Braian Galván y Leonardo Heredia en lugar de Damián Schmidt, Clemente Rodríguez, Adrián Bastía y Mateo Hernández.



San Lorenzo de pésimo andar en el torneo argentino, llegaba último a este partido, venía de conseguir una alegría el domingo pasado tras vencer por un tanto contra cero a Rosario Central en el Estadio Gigante de Arroyito. El equipo de Jorge Almirón se caracteriza por ser un conjunto que trata bien el balón pero al que no se le dan los resultados. Algunas fechas antes de su victoria ante el Canalla venía con una merma futbolística que agravaba aún mas la situación del Ciclón pero encontró un renacer ante Central y quería repetir en el Cementerio de los Elefantes.



El DT planteó 5 cambios para enfrentar a Colón en relación al equipo que venía de jugar ante Rosario Central: ingresaron Víctor Salazar, Fabricio Coloccini, Damián Pérez, Román Martínez y Nicolás Blandi en lugar de Marcelo Herrera, Gianluca Ferrari, Gonzalo Rodríguez, Gabriel Rojas y Rubén Botta.



Yendo al encuentro hay que decir que San Lorenzo fue apenas un poco más que Colón en el primer tiempo pero ninguno de los 2 equipos logró tener un rendimiento sobresaliente y desde el punto de vista futbolístico fue muy pobre lo demostrado en cancha.



La primera a los 5' terminó en gol de San Lorenzo. Fabrició Coloccini, pasando la mitad de la cancha, mete un preciso pase por encima de la defensa de Colón para Nicolás Blandi que la baja de pecho en el área y con una media vuelta remata cruzado al segundo palo de Leonardo Burián que solo hizo vista y observó como el Ciclón se puso por encima en el marcador tempranamente.



Colón tuvo la suya a los 27' cuando tras un tiro de esquina lanzado al área por Tomás Chancalay desde la izquierda, Nicolás Reniero la peina en el primer palo y el travesaño lo salvó de convertir en contra de su propio arco.



A los 44' Christian Bernardi de pelota parada estuvo cerca de empatar el marcador. El volante cordobés se hizo cargo de un tiro libre desde 30 metros volcado a la derecha y sacó un potente disparo que se le metía a Sebastián Torrico pero con una volada logró despejar el peligro al córner.



Un minuto más tarde, a los 45', Gonzalo Escobar pone a correr a Marcelo Estigarribia por la banda izquierda, el paraguayo se deshace de su marcador y desborda hasta llegar al borde del área para sacar un preciso centro al segundo palo donde llegaba solo Luis Rodríguez que tocó al gol para empatar el encuentro y seguir con su racha goleadora en el Sabalero.



Ya en el segundo tiempo, hay sólo una jugada de peligro para destacar y fue a favor del Ciclón. Juan Salazar logra pasar con un regate a Gonzalo Escobar y saca un centro venenoso que Burián no logra contener y Guillermo Ortiz tiene que rechazar pero lo hace de manera defectuosa y le queda la pelota a Gonzalo Castellani cerca del área, el volante creativo intentó con un remate cruzado que se fue cerca del segundo palo del arquero charrúa.



Chato segundo tiempo, muy poco juego, equivocaciones en los pases, varias faltas cometidas y carencia de ganas de llevarse los tres puntos por parte de ambos equipos. Teniendo en cuenta la situación de los dos no podían darse el lujo de desperdiciar una oportunidad de sumar.



Los puntos altos de Colón en este encuentro fueron Luis Rodríguez, Guillermo Celis y Marcelo Estigarribia. Por el lado de San Lorenzo, los jugadores que se destacaron son Nicolás Reniero, Fabricio Coloccini y Juan Salazar.



Colón volverá a jugar el lunes 2 de abril desde las 21:10 hs. cuando enfrente en condición de local a San Martín de San Juan por la fecha 24 de la Superliga.



San Lorenzo recibirá a Gimnasia de La Plata el sábado 30 de marzo a las 13:15 hs. en el Nuevo Gasómetro.

Los goles

Algunas declaraciones de los protagonistas post partido

Pablo Lavallén en conferencia de prensa: "Es un punto que no luce ni llena a la gente, pero desde adentro sabemos que era un partido muy complicado y los jugadores hicieron un esfuerzo increíble". "Lamentablemente no se pudo ganar, nos preocupa y nos duele, pero para darle más alegría al hincha hay que sumar muchas horas de trabajo". Al ser consultado por el rendimiento de su equipo dijo: "Me quedo conforme con la actitud ante un rival que fue superior, aunque muchas veces nos veamos descoordinados. Me quedo conforme"​​​​​​​. "En el segundo tiempo tuvimos mejor orden y San Lorenzo ya no nos inquietó". Sobre el futuro declaró: "Creo que hay plantel para trabajar y que puede rendir mucho mejor de lo que fue ante Aldosivi, o lo de hoy en el primer tiempo, pero necesitamos más horas de trabajo". "Tenemos que afrontar lo que queda de la Superliga, la Copa Argentina, la Copa de la Superliga, y la Sudamericana, y después sí crearnos nuestro momento para armar una pretemporada de trabajo"​​​​​​​. Para finalizar aclaró la razón del cambio de Luis Rodríguez: "La salida del Pulga fue porque ya venía cargado en el isquiotibial, y me hizo la seña, y no podemos darnos el lujo de perderlo".​​​​​​​

"Nos sobre exigimos y somos autocríticos y sabemos que no estamos en un buen momento y no somos un equipo sólido" Luis Rodríguez al hablar sobre el rendimiento y el momento por el que está pasando el equipo. Sobre el rendimiento físico del plantel dijo: "Casi ningún equipo hizo una pretemporada normal por el tiempo corto que hubo. Las lesiones se dan por la seguidilla de partidos, nada más".