Queiroz: ''La verdadera Copa América comienza ahora''

Colombia certificó una fase inicial perfecta al ganarle por 1-0 a Paraguay en el Arena Fonte Nova de la ciudad de Salvador de Bahía, en un partido correspondiente a la tercera fecha del Grupo B de la Copa América de Brasil 2019. El gol del triunfo fue anotado por Gustavo Cuéllar a los 31' del primer tiempo y de está forma, la Tricolor avanzó a cuartos de final como primera en su zona, con nueve puntos, producto de tres victorias, con cuatro tantos a favor y ninguno en contra.

El seleccionador portugués del combinado Cafetero, Carlos Queiroz, elogió la actuación de sus dirigidos y avisó que a partir empieza una nueva copa: "La verdadera Copa América comienza ahora. Todos los jugadores estaban listos para jugar, hoy salimos con la certeza de que tenemos 22 futbolistas preparados para actuar".

Queiroz sobre el uso del cuestionado videoarbitraje: ''El VAR es uni niño que está empezando a caminar''

Por otra parte, se refirió a la presencia del videoarbitraje en la Copa América: "Siempre he apoyado la llegada de la tecnología al fútbol, pero no estoy de acuerdo con la metodología del VAR. Parar el juego por 6, 7 u 8 minutos no es bueno para el fútbol. Pienso que hay que cambiar algo. El VAR es un niño que está empezando a caminar, pero los niños escuchan a la gente que lo puede educar, pienso que el VAR podría escuchar a los entrenadores".

"El VAR ha sido hecho para hacer el fútbol más objetivo, pero pienso que ha hecho todo lo contrario. Espero que no me castiguen por pensar de manera diferente. Seguro que el público no está feliz con el VAR, los jugadores no están felices, nosotros no estamos felices", criticó el entrenador.

Para cerrar, habló sobre el posible adversario en los cuartos de final y elogió tanto a Uruguay como a Chile, rivales que podría enfrentar en esa instancia: "Estaremos muy atentos a los rivales que sean posibles y para Colombia en cinco días será la primera final. Nos toca estar por el lado del cuadro donde están todos los favoritos. De Uruguay no hay mucho que decir, es el equipo que más veces ha ganado la Copa. Óscar Tabárez es uno de los técnicos que más admiro y Chile tiene grandes jugadores".