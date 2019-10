Gallardo: ''Ganamos el partido de principio a fin''

River sigue por la buena senda está temporada, en este caso le ganó por 2-1 a Colón de Santa Fe en el estadio Monumental y de está forma alcanzó parcialmente la punta de la Superliga Argentina 2019/20, junto a Argentinos Juniors y Boca, en un encuentro correspondiente a la fecha 11 del certamen. Los goles Millonarios fueron anotados por Nicolás De La Cruz y Rafael Santos Borré.

El entrenador Marcelo Gallardo dialogó con los medios y realizó un análisis del duelo frente al Sabalero: "Somos conscientes de que vivimos abriendo cerrojos, con equipo que se vienen a meter atrás, te intentan cortar los circuitos de juego. La creatividad hay que ponerla de manifiesto. Tuvimos algunas situaciones en el primer tiempo, no nos desesperamos. Ellos bajaron en el segundo tiempo y vinieron los espacios, las jugadas de gol y los goles. Ganamos el partido de principio a fin. No hubo sobresaltos en nuestro arco, salvo el gol de Colón del final".

También elogió la actitud que vienen mostrando sus jugadores a lo largo de los últimos meses: "Eso habla bien de estos jugadores, que trabajan consciente de lo que creemos, de lo que somos. De una manera de sentir y no relajarse, muy normal después de una gran victoria. Pasan en el fútbol argentino, en los humanos. Hay que seguir potenciando lo conseguido, la exigencia es permanente. Si no lo disfrutás, habría tendencia a caerse. Ellos sienten que les da placer jugar de esta manera, insistir y no relajarse".

Por otra parte, se refirió a lo que significó eliminar nuevamente a Boca en un torneo internacional: "La clasificación la disfruté. No fue fácil la serie, no iba a ser fácil. No fue fácil en la Bombonera. No pudimos desplegar nuestro juego, por el planteo de Boca, por cosas que pasaron que no me gustaron. No pudimos hacer nuestro juego, pero no quiere decir que no pensamos en eso. Hoy lo retomamos. La serie con Boca, eliminándolo y volviendo a estar en una final, me da una alegría enorme. No es fácil''.

Gallardo sobre la final con Flamengo: ''Se van a enfrentar dos muy buenos equipos''

Además, habló sobre lo que será el enfrentamiento con Flamengo en la final de la Copa Libertadores: "Se van a enfrentar dos muy buenos equipos. Merecen estar en la final. Lo de Flamengo fue de menor a mayor. Se vio con Gremio. Venía mostrando cosas positivas. No siempre tuvo la posibilidad de jugar así. Sufrió con Emelec. Hoy está en un buen momento, está puntero en su torneo, finalista de Copa. Los dos apuestan a algo atractivo. Veremos cómo reaccionan. Hay otras cosas en la final que juegan. Venimos acostumbrados a jugar estos partidos y Flamengo es la primera vez. La experiencia en cruces finales pesa".

Para cerrar, destacó el rendimiento del colombiano Juan Fernando Quintero, aunque avisó que aún necesita más minutos de juego: "Lo vi bien. Juanfer estuvo mucho tiempo parado y necesita ritmo de partido. Necesita espacios, necesita estar bien para encontrar los espacios y a sus compañeros. Tiene mucha creatividad. Empieza a encontrar cuestiones que van con su forma. A medida que sume, los encontrará. No hay que acelerar los tiempos, estuvo siete meses parado. De a poco va encontrando su mejor forma. No hay que apurar los tiempos".