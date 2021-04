Alexander Medina: “Felicito a los jugadores por el gran compromiso”

Luego del encuentro en donde el Matador le ganó por penales a Vélez Sarsfield por Copa Argentina, el técnico Alexander Medina habló de las sensaciones que le dejó esta victoria: “Estoy muy feliz por el resultado y por como jugo el equipo ante un gran adversario, que juega muy bien al futbol, pero hoy creo que lo superamos ampliamente en todas las facetas del juego. Si este partido no terminó antes en los 95-96 minutos fue producto de una mala definición. Creo que Talleres lo duplicó, lo triplico en situaciones de gol.”

Y agregó: “Marcos Díaz se transformó en figura por los penales. Muy bien Marcos, con mucha personalidad, que en otra situación después del partido que hicimos y de la diferencia futbolística que hubo entre un equipo y otro, no liquidarlo en 95-96 (minutos) es una amargura tremenda”.

También dijo: “Nos comprometimos a tratar de ganar en los penales. El compromiso estaba, habíamos entrenado penales, así que estábamos bien con fe, con confianza. De lo que no habíamos hecho en el partido a hacerlo en los penales, pero me voy con una gran sensación hoy por como jugó el equipo, superó a un gran rival y no es fácil generar tantas situaciones de gol”.

Por último el técnico declaró: “Felicito a los jugadores por el gran compromiso, por el gran juego, por la solidaridad que tuvieron en todo momento. Siempre fuimos dueños del partido”

Por su parte quien también habló para la prensa fue el arquero Marcos Díaz, figura en los penales, dijo: “No merecíamos sufrir hasta el último, bajamos la intensidad pero tuvimos situaciones para ganarlo. Tuvimos un error y lo pagamos casi caro, pero contento con el triunfo”.

También añadió: “La idea es lucharla, tenemos equipo, plantel para pelear todo y vamos a seguir por eso. A los hinchas agradecerles por el apoyo, y el aguante que tienen hacia el equipo, no duden que este equipo va a dejar la vida partido tras partido”.