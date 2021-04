Tigre va por la cuarta alegría seguida

Mientras el fútbol argentino adopta nuevas medidas frente a la segunda ola de la pandemia por COVID, la acción continúa y es así que continuará la 5º jornada de la Primera Nacional, por la Zona A, que tendrá un plato fuerte este sábado. Desde las 18.10, en el estadio Alfredo Beranger, se medirán Tigre vs Temperley, con arbitraje de José Carreras y con la televisación de TyC Sports.

El momento del Matador no puede ser mejor: encadena tres victorias consecutivas en el campeonato, marcando ocho goles en esos encuentros y sin recibir ninguno. Luego del inmerecido tropezón en la fecha inicial contra Belgrano, el equipo de Diego Martínez solo sumó victorias desde entonces: goleó a Riestra (3-0) y Gimnasia de Mendoza (4-0), y en la fecha pasada derrotó 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto en Victoria, con tanto de Pablo Magnín. Acumula 9 puntos en la tabla, solo por debajo de los líderes Mitre y Atlanta (que suman 10 cada uno). Por lo tanto, el DT mantendrá por tercer encuentro seguido a los mismos once jugadores (los suplentes, con la presentación de Manuel Roffo, esta semana vencieron 3-2 a Argentinos Juniors en un amistoso, esperando su oportunidad).

El Gasolero viene golpeado. Viene de dos caídas al hilo (ante Agropecuario y Quilmes, ambas derrotas por 2-0). Registra apenas una victoria en la zona (vs Maipú) y cosecha 4 unidades en 4 fechas, y solo lleva un gol marcado en el torneo. Por ello, el entrenador Fernando Ruiz tendrá que cambiar algunas piezas. No está confirmado aún el once inicial, pero ingresaría en la zaga central José Vivanco en lugar de Facundo Rodríguez.

Tigre querrá cambiar la mano contra el Celeste: perdió los últimos tres partidos que disputó ante el elenco de zona sur, siendo el último en la Superliga 2017/18, por 2-1. Lucas Menossi marcaba para el Matador, pero no fue suficiente. De todos modos, los de zona norte dominan el historial general, con 23 triunfos, sobre 20 de Temperley y 16 empates.

Y una curiosidad: jugarán por sexta vez seguida en el estadio Beranger (no juegan en el Dellagiovanna desde el año 2004). El último éxito tigrense ante este rival se dio en el título del 2005, en la B Metropolitana (3-2).

Formaciones

Tigre: Felipe Zenobio; Gabriel Compagnucci., Fernando Alarcón, Abel Lucatti, Sebastián Prieto; Lucas Menossi,. Sebastián Prediger, Francisco González Metillo; Ijiel Protti, Tomás Fernández y Pablo Magnín.

Temperley: Joaquín Papaleo; Leonardo Zaragoza, José Vivanco, Facundo Gómez, Facundo Rodríguez, Santiago Bustos; Elías Contreras, Gaspar Vega, Agustín Allione; Lucas Balduciel y Román Brotzman.