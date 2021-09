Argentinos buscará volver a la victoria en Santa Fe

El conjunto de la Paternal viene levantando su nivel, pero en la fecha de entre semana se cruzó con uno de los mejores equipos del torneo y, en un partidazo, Talleres se quedó con los tres puntos. Si bien el último resultado no fue el ideal, el equipo mostró una idea y demostró actitud para los partidos importantes.

El “Bicho y la “T” mostrando buen fútbol, ellos evidenciaron comose puede tener un equipo con actitud y con buen pie, que existe la compatibilidad entre calidad y sacrificio. Ambos brindaron una excelente actuación que finalizó en un emocionante 2-1 donde los planteles dieron todo hasta el final, pero solo uno se quedó con los tres puntos.

Unión de Santa Fe

El “Tatengue” viene de ganarle 2-1 a Godoy Cruz en Mendoza luego de comenzar perdieron pudo acomodarse en el partido y lo dio vuelta. El equipo mantiene una negativa regularidad que se basa en mechar derrotas, triunfos y empates, pero igualmente tuvo varios puntos altos en la temporada. Su mejor partido fue frente a San Lorenzo con aplastante 4-0 donde mostró una asfixiante intensidad que no dejó reaccionar al “Ciclón”.

Para este encuentro no está definido el 11 que presentará Juan Azconzábal, el “Vasco” aguardará hasta último momento por jugadores que no estaba del todo recuperados como es el caso de Juan Carlos Portillo y Fernando Márquez. No sería raro que apueste por el mismo equipo que superó al “Tomba” ya que en todas las líneas hubo rendimientos parejos.

Síntesis

Posible equipo de Unión de Santa Fe: Sebastián Moyano; Federico Vera, Franco Calderón, Juan Carlos Portillo, Claudio Corvalán, Lucas Esquivel; Juan Ignacio Nardoni, Ezequiel Cañete, Fernando Márquez; Kevin Zenón y Nicolás Cordero.

Posible equipo de Argentinos Juniors: Lucas Chávez; Kevin Mac Allister, Miguel Torrén, Carlos Quintana; Javier Cabrera, Franco Moyano, Gabriel Carabajal, Gabriel Florentín; Gabriel Hauche y Nicolás Reniero.

Horario: 14.30

TV: Fox Sports Premium

Estadio: 15 de Abril