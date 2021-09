La previa de la Selección Argentina vs Venezuela por las Eliminatorias

Los dirigidos por Lionel Scaloni visitarán a la Vinotinto desde este jueves 2 de septiembre a partir de las 21:00 horas en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo por la fecha novena fecha correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de Qatar 2022. El arbitraje principal con terna uruguaya designada para este encuentro será la de Leodan González junto con Carlos Barreiro, Martín Soppi y Gustavo Tejera.

SELECCIONADO ARGENTINO

Luego de la incógnita durante la semana sobre si las Ligas Europeas cedían a los jugadores argentinos, y el empuje de la FIFA, sumado a la postura de los futbolistas, el entrenador Lionel Scaloni podrá contar con el plantel que pretendía. Se cree, además, que al haber triple fecha y que los partidos serán cada tres días, el equipo va a ir variando entre titulares y suplentes.

Con respecto a la última Copa América disputada en Brasil en la que Argentina se consagró campeona, el director técnico Albiceleste no podrá disponer de los suspendidos Cristián Romero y Leandro Paredes por haber llegado a la segunda amarilla en el último partido de Eliminatorias contra Colombia. Los principales candidatos a reemplazarlos son; Germán Pezzella en la zaga central y en la mitad de la cancha Guido Rodríguez.

Asimismo, el once titular probable sería con: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Lautaro Martínez y Lionel Messi.

Consecutivamente al partido de este jueves frente a Venezuela, la Selección viajará a la localidad de San Pablo para enfrentar a Brasil y son preocupantes la cantidad de jugadores que deberán cuidarse por las amarillas; Nicolás Tagliafico, Exequiel Palacios, Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta y Nicolás González.

La Albiceleste se encuentra invicto y en la segunda posición en la tabla acumulando un total de 12 puntos con tres partidos ganados y tres empatados a seis tantos del líder Brasil.

De igual manera, esta es la nómina de futbolistas convocados para la triple fecha ante Venezuela, Brasil y Bolivia.

SELECCIÓN VENEZOLANA

La Vinotinto oficializará interinamente a Leonardo Alberto González Antequera como nuevo director técnico. El ex defensor actualmente guiando el Club Deportivo Lara de Venezuela, no dispuso un once titular para enfrentar a la Selección Argentina. Si bien es cierto que no podrá contar con; Yordan Osorio, Darwin Machís y Fernando Aristeguieta por diversas lesiones, tendrá a disposición a sus mayores figuras; Salomón Rondón, Wuilker Fariñez, Yeferson Soteldo y Josef Martínez.

Venezuela se encuentra en la novena posición de la tabla hacia la Clasificación para la Copa del Mundo acumulando cuatro puntos con 3 derrotas, 1 victoria y 1 empate.

Al igual que el equipo a enfrentar, estos son los convocados por Leonardo Antequera para los tres partidos por Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

HISTORIAL ENTRE ARGENTINA Y VENEZUELA

Jugaron un total de 25 partidos

La selección argentina ganó 21 encuentros

Venezuela se llevó los tres puntos en 2 veces

Igualaron en dos ocasiones

ÚLTIMO ANTECEDENTE

El último partido entre Argentina y Venezuela fue el 28/06/209 en Río de Janeiro en el Estadio Maracaná por los cuartos de final de la Copa América donde la Selección se impuso por 2-0 con goles de Lautaro Martínez (10' PT) y Giovani Lo Celso (29' ST).