Fin de era dorada: la “Azzurri” y un nuevo golpe bajo

“Es el momento más difícil de mi carrera”, declaró Roberto Mancini, una vez consumada la eliminación de Italia en el repechaje europeo y cayó en el final ante Macedonia del Norte. En un partido que lo tuvo como amplió dominador, creando 32 remates, cinco con destino el arco, no pudo vencer la resistencia de Stole Dimitrievski, en el minuto de descuento se rompió el cero, Aleksandra Trajkovski, sacudió de afuera del área y sorprendió a Gianluigi Donnarumba.

Duro golpe en el Stadio Renzo Barbera de Palermo, el vigente campeón de Europa, próximo rival de la Selección Argentina el próximo 1 de junio en Londres se quedó afuera por segunda vez de la cita mundialista. La última vez, también no pudo pasar el repechaje y en el camino a Rusia 2018 perdió en manos de Suecia con un global de uno a cero, la FIFA modificó el reglamento en el corriente año, y solamente se jugará un encuentro en las respectivas repescas.

Sin embargo, tras el título logrado en el Mundial de Alemania 2006 con el histórico Francesco Totti, el ex jugador de la Roma fue uno de los máximos asistidores de aquella competición, en las siguientes Copa del Mundo dejo una pobre imagen. En suelo alemán, derrotó en la final a Francia, en el recordado espectáculo del cabezazo de Zinedine Zidane sobre Marco Materazzi, el árbitro argentino, Héctor Elizondo, expulsó correctamente al ex mediocampista del Real Madrid.

Por otra parte, en su defensa del trofeo en Sudáfrica 2010, sufrió un duro revés y fue eliminado en primera ronda, no clasificó a los octavos de final en la competición en África. En este torneo, compartió grupo con Paraguay, Eslovaquia y Nueva Zelanda, en el saldo consiguió dos empates y una derrota, quedando en el cuarto lugar.

En la edición de Brasil 2014, estuvo en el grupo D acompañado de la revelación Costa Rica, Uruguay y Inglaterra, volvió a quedarse afuera en la fase de grupo, no pudo clasificar a la siguiente instancia. En este caso, en el registro cosechó una victoria y dos caídas, en total sumó tres puntos, se quedó en la tercera colocación.

Sin dudas, es un nuevo baldazo de agua fría para el actual campeón del Viejo Continente, Italia es la tercera Selección que más veces gritó campeón en la historia de la Copa del Mundo. Los años que la “Nazionale” dio la vuelta olímpica en los Mundiales, fueron en Italia 1934; Francia 1938; España 1982 y Alemania 2006.

Además, en último lugar, a las citas mundiales que no sacó boleto, fueron en Suecia 1958; Rusia 2018 y Qatar 2022. Cabe recordar que en Uruguay 1930, decidió no participar del evento, en señal de protesta y no aceptó la invitación de estar presente en el primer Mundial organizado en Sudamerica.