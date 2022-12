Experiencia mundialista

El árbitro Daniele Orsato fue designado por la FIFA para que dirija el encuentro entre la Selección Argentina y México en el marco de la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Qatar. En esta Copa del Mundo el referí italiano controló el juego del partido inaugural entre la alineación qatarí y Ecuador.

En ese compromiso tuvo actividad ya que en el inicio, luego del primer tanto que convirtió el delantero Enner Valencia para la Tricolor, el VAR lo llamó para que revise la jugada. Luego de analizar las imágenes tomó la resolución de anular ese gol. Más tarde, después de que concluyó el cotejo, el técnico del combinado sudamericano, Gustavo Alfaro, comentó sobre esta decisión en la conferencia de prensa: "Cuando Enner cabecea, hace el gol y noto que revisaban la jugada, le dije al banco de suplentes que no había nada. Me parecía un gol claro, lo vimos cinco veces y no había nada raro... Enner tendrá que cortarse las uñas porque le marcaron posición adelantada por la puntita del dedo gordo de un pie".

No obstante, de nuevo en esa primera etapa, unos minutos después de esa posibilidad invalidada, ante la infracción adentro del área de Saad Alsheeb hacia el atacante de Fenerbahce de Turquía, Orsato cobró el penal que le dio la chance a la escuadra ecuatoriana de ponerse en ventaja. Por esa falta también le mostró la tarjeta amarilla. A su vez durante el desarrollo del trámite fueron amonestados: Almoez Ali, Moisés Caicedo, Karim Boudiaf, Jhegson Méndez y Akram Afif.

Además de su designación para el segundo partido del seleccionado comandado por Lionel Scaloni, el organismo internacional presidido por Infantino dispuso que sus colaboradores sean: los italianos Ciro Carbone y Alessandro Giallatini como asistentes, mientras que el rumano Istvan Kovacs será el cuarto árbitro. Mientras tanto, en el VAR estará el italiano Massimiliano Irrati, quien estará acompañado en la sala VOR con el AVAR Paolo Valeri, el español Roberto Díaz, con la mirada en las posiciones adelantadas, y el francés Jerome Brisard, especialista en el soporte.