Un neerlandés para el trascendental duelo del miércoles

Todo confirmado. Aunque, Lionel Scaloni tiene algunas dudas en el once para el compromiso del miércoles frente los europeos, la idea del entrenador nacido en Pujato es no tocar demasiado y en el último entrenamiento de este martes tomará la decisión final que once saltará en el estadio 974. Después del clave triunfo ante México, Argentina se entrenó en un clima distinto y sabe que, si consigue una victoria, automáticamente se clasificará a octavos de final de la Copa del Mundo de Qatar.

En las últimas horas se anunció quien será el juez principal de la última presentación del equipo conducido por el santafesino en la fase de grupo y el mismo será el nacido en Corazao nacionalizado holandés. Se trata de Danny Makkielle, el árbitro que está viviendo su primera cita mundialista, tiene una historia bastante especial debido a que trabaja como inspector policial en el distrito de Rotterdam de los Países Bajos.

En este Mundial apenas lleva controlado un cotejo y fue el vibrante empate del domingo entre Alemania y España por la segunda fecha del grupo E. Tuvo un fallo polémico en el primer tiempo, a los 39’ anuló el gol de Antonio Rudiger, el defensor del Real Madrid tenía su hombro en fuera de lugar que el VAR observó y decidió anular lo que hubiera significado la apertura del marcador.

En este espectáculo, el hombre que estaba de celeste en la noche del Al Bayt mostró cuatro tarjetas amarillas, tres para el elenco alemán (Thilo Khler, Leon Goretza y Joshua Kimmicha); mientras que una para los españoles (Sergio Busquets). Además, la terna arbitral para este miércoles lo completarán: Hessel Steegstra y Jan De Vries, ambos de los Países Bajos serán los asistentes uno y dos respectivamente. Saíd Martínez de Honduras será el cuarto árbitro, mientras en la tecnología estará compuesta por Pol Van Boekel (Holanda), Bastian Dankert (Alemania), Kathyn Nesbitt (Estados Unidos) y Juan Soto (Venezuela).

Los números de Mikkiele en esta temporada

Partidos dirigidos: 19

Amarillas: 64

Rojas: 2

Doble amarillas: 1



Penales sancionados: 7

Año internacional: 2011

Edad: 39 años