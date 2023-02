El "Coyote" Rodríguez es el sexto refuerzo de Rosario Central

El defensor Alan "Coyote" Rodríguez viajó este jueves por la tarde desde Asunción con destino a Rosario y fue oficializado como nuevo refuerzo para el Central de Miguel Ángel Russo, luego de que se destrabara la negociación entre el Canalla y Cerro Porteño de Paraguay por su pase.

El lateral zurdo de 22 años viene a la ciudad con cierto conocimiento del club y con grandes expectativas gracias a lo que le pudo contar el ex canalla Federico "Pachi" Carrizo, compañero del "Coyote" en Cerro Porteño.

"El Pachi me dijo que me iba a enamorar de la ciudad, del club, que los hinchas son muy pasionales y que voy a un club que me va a ayudar mucho en todo sentido", dijo antes de viajar a Rosario.

Rodríguez será la sexta incorporación de Central en este mercado tras los arribos de Carlos Quintana, Facundo Mallo, Lucas Rodríguez, Agustín Toledo y Octavio Bianchi.

Por otro lado, Central jugará su último amistoso de pretemporada con Estudiantes de Río Cuarto este sábado a puertas cerradas en Arroyo Seco.