La Araña volvió a picar

“Absolutamente todos nosotros creemos que es un gran jugador a futuro y estamos encantados de que firmó su contrato, ajustó su salario que lo merecía y si seguimos adelante” dijo Pep Guardiola en la semana al ser consultado por la extensión del vínculo de Julián Álvarez y el ex entrenador del Barcelona se lo notó contento en la tradicional rueda de prensa. Después de tantas idas y vueltas, el delantero cordobés puso el gancho para extenderlo hasta junio de 2028(vencía en ese mismo mes, pero de 2027) y según trascendió su sueldo será una suma cercana a los 100.000 libras semanales, tras conocerse esta noticia, el ex River se lo mostró feliz: “Mi familia y yo estamos orgullosos de nuestra llegada al club, por como nos han cuidado y tener la oportunidad de ampliar mi contrato es algo muy importante” sentenció.

Luego de tener unos minutos en la paliza frente Leipzing por los octavos de final de la Champions League, tras varios partidos estar sentado en el banco de suplentes y ni si quieran jugando demasiados minutos, en duelo por los cuartos de final de la FA Cup estuvo desde el arranque. Con una sociedad que habla el mismo idioma compartió ataque con el noruego, Erling Haaland y fueron figuras en la goleada contra Burnley por la llave de los ocho mejores de este campeonato.

PICO. Julián Álvarez no anotaba desde febrero pasado y nuevamente pico la Araña. Foto: Getty images

Pasando un poco la media horas, el “9” de la Scaloneta en la cita mundialista retrocedió unos metros más atrás y filtró un buen pase entre línea para el ex hombre del Borussia Dortmund que definió abajo al palo opuesto de Bailey Peackok-Farrell para estampar el transitorio 1-0. Otro balón para el museo personal del “Androide” en la semana había facturado por cinco y hoy convirtió un hat-trick, ¡ocho goles en menos de una semana!

Sin embargo, en el segundo tiempo, el nacido en Calchín volvió a mojar (no lo hacía en el ámbito conjunto desde febrero pasado cuando anotó en el triunfo ante Bournemouth) y en esta ocasión lo hizo por duplicado. Cuando iban diecisiete minutos del segundo tiempo, entre Riyad Mahrez y Kevin De Bruyne armaron un jugadón, el mediocampista belga mandó un centro atrás donde estaba solo Álvarez que la empujo para el parcial 4-0.

Esto no fue lo único, a los 28’ de ese último capítulo, el atacante de 23 años comenzó un despeje cerca de la aérea defendida por Stefan Ortega Moreno y rápidamente tocó para De Bruyne, el “17” mandó a correr solo a la Araña para dormir a la defensa del conjunto dirigido por Vicent Kompany. En el mano a mano con el arquero visitante, el jugador argentino le rompió el arco fusilando fuerte arriba para sellar el final 6-0 y pasando sin inconveniente a una nueva ronda de esta competición.

Antes el juvenil, Cole Palmer había puesto el 5-0 y ya era una paliza en el Eithad Stadium. En este encuentro, no estuvo presente Máximo Perrone, el ex volante de Vélez no fue convocado por Guardiola.